Museu Lasar Segall tem nova exposição

O Museu Lasar Segall abriu a exposição individual da artista plástica Lucila Sartori, “Gravuras, desenhos e sonhos”, no sábado passado, 21 de setembro, dia em que a instituição celebra seus 57 anos. Parte da programação da 18ª Primavera dos Museus, a mostra oferece um panorama da obra de Lucila, que explora técnicas tradicionais de gravura — água-tinta, água-forte, lavis, ponta seca e maneira negra — para traduzir narrativas literárias e emoções.

Estão expostos trabalhos de diversas séries da artista, com destaque para “Cântico dos Cânticos”, em que interpreta o poema de amor com autoria atribuída a Salomão, rei de Israel, em gravuras em metal que capturam a beleza e o simbolismo presentes no texto. Simultaneamente à vernissage, Lucila lança o livro “Cântico dos Cânticos — Exercícios para a apreensão de um poema” (Edições Narval).

A mostra inclui ainda uma instalação com mais de 2 mil pequenos potes, cântaros de cerâmica, que revelam a pele nua da matéria que os constitui, a argila. A curadoria é de Luiz Armando Bagolin.

A 18ª Primavera dos Museus é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) para estimular a participação do público nas atividades promovidas pelos museus e criar espaços de reflexão e diálogo sobre temas relevantes da sociedade, e segue até 29 de setembro.

Com a abertura, o Museu Lasar Segall volta a ter duas exposições simultâneas, depois de um breve período de reforma nos espaços expositivos. Além de “Gravuras, desenhos e sonhos”, os frequentadores podem visitar “Lasar Segall entre temas e técnicas”, em que pinturas, gravuras, esculturas e desenhos de Segall estão dispostos em conjuntos que representam temas caros ao artista.

O Museu Lasar Segall conserva, pesquisa e divulga a obra de Lasar Segall (1889-1957), abrigando acervo de mais de 3 mil itens da produção do pintor, escultor e gravurista, um dos pioneiros da arte moderna brasileira. Idealizado por Jenny Klabin Segall, viúva do artista, foi fundado pelos filhos, Mauricio e Oscar, em 21 de setembro de 1967, na casa em que a família viveu na Vila Mariana (São Paulo). Hoje é uma unidade do Ibram, vinculado ao Ministério da Cultura.

Serviço:

“Gravuras, desenhos e sonhos”, de Lucila Sartori, no Museu Lasar Segall. Em cartaz até 26 de janeiro de 2025 Visitação de quarta a segunda, das 11h às 19h (fechado às terças) Rua Berta 111, Vila Mariana,. A 500 metros da estação de metrô Santa Cruz