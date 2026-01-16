Museu Lasar Segall tem mostra de Alessandra Rehder até 23/02

D e acordo com o curador Luiz Armando Bagolin, a exposição de Alessandra Rehder que está em cartaz no Museu Lasar Segall, na Vila Mariana, até fevereiro, constrói uma dramaturgia do visível que jamais se fecha em denúncia ou literalidade. “Não se trata de reforçar a mensagem ambiental como slogan, mas de fazer do sensível um campo de deslocamento ético e político. A floresta aqui não é um símbolo abstrato da biodiversidade, mas um organismo visual que pulsa, respira, se transforma e nos escapa”, aponta.

O título original da mostra — pronunciado em uma língua originária (Xaiure maaraesé xasaysu ndé), pode ser traduzido como “Eu vim porque te amo” . E assim torna-se uma declaração de afeto, mas também de compromisso: não há amor sem escuta, e não há escuta sem transformação do olhar. Amar a floresta, nesse contexto, é reconhecer sua alteridade radical e, ao mesmo tempo, sua íntima implicação em nossa própria condição de existência. Alessandra não se apropria do lugar de fala do outro: apenas desloca a nossa atenção para um ponto de convergência em torno da necessidade de dar voz aos povos originários, os principais e mais antigos guardiões das nossas floresta.

Ainda de acordo com Bagolin, o gesto que atravessa toda a mostra é a tentativa de devolver às imagens do mundo natural a sua complexidade e a sua opacidade original, frequentemente obliteradas pela reprodutibilidade técnica e pelo olhar exaurido das narrativas ecologicamente corretas. Ao construir painéis, colagens e dispositivos que exigem tempo e deslocamento do espectador, Alessandra desloca a fotografia do campo da captura para o da escuta atenta da natureza, indispensável se quisermos nos aliar à sua salvação e à nossa própria

XAIURE MAARAESÉ XASAYSU NDÉ (EU VIM PORQUE TE AMO): DAS CINZAS À CRIAÇÃO fica em cartaz até 23 de fevereiro de 2026. Visite de quarta a segunda das 11h às 19h, com entrada gratuita

O Museu Lasar Segall (Ibram/MinC) fica na Rua Berta 111, Vila Mariana. ?Telefone: 11 2159 0400