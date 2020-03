Museu Lasar Segall segue medidas de enfrentamento ao Covid-19

Em conformidade com as orientações gerais da Administração Pública Federal e com as medidas de precaução definidas pelo Instituto Brasileiro de Museus – Ibram quanto à proteção e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), as visitas ao o Museu Lasar Segall estão suspensas em caráter provisório, até 31/03, assim como as programações de cursos, visitas escolares e demais atividades educativas desenvolvidas pela instituição, bem como a programação do Cine Segall. A suspensão passou a ter efeito a partir do dia 13/03.

Os cursos em andamento serão retomados tão logo a emergência de saúde pública de importância internacional esteja sob controle. Cursos com início programado para o período mencionado serão reprogramados para novas datas. O museu divulgará calendário atualizado de aulas para os alunos inscritos, que poderão optar pela participação nos cursos em novas datas ou pelo cancelamento de suas inscrições com devolução integral dos valores investidos a título de taxa de inscrição.

Para além da suspensão temporária dos serviços mencionados, o Museu Lasar Segall orienta que idosos e pessoas mais vulneráveis em termos de saúde considerem adiar sua visita ao museu para período posterior a 31/03.

O museu segue aberto ao público e mantém a visitação a exposições e à antiga casa e ateliê de Lasar Segall, assim como o funcionamento de sua biblioteca e café. A instituição informa que, devido à emergência de saúde pública, reforçou suas rotinas de limpeza e desinfecção e disponibiliza aos visitantes álcool em gel para higienização das mãos.