Museu Lasar Segall expõe acervo raro de Marcelo Grassmann

O Museu Lasar Segall (MLS), vinculado ao Instituto Brasileiro de Museus (Ibram/MinC), está com uma nova exposição, com entrada gratuita, que merece ser conferida: “O Gabinete de Marcelo Grassmann”. A mostra, realizada em parceria com o Núcleo de Estudos Marcello Grassmann, apresenta obras que ficaram guardadas com o artista gráfico (1925-2013), que comemoraria 100 anos em 2025, e raramente foram vistas. Elas compõem um acervo essencial para o qual Marcelo sempre retornou a fim de iniciar ou reiniciar as suas séries de trabalhos. O conjunto foi legado a Ana Elisa (Zizi) Baptista, gravadora e companheira do artista por 17 anos, que decidiu não apenas preservá-lo, mas também ampliá-lo por meio de aquisições.

“Esses desenhos e estudos de Marcelo Grassmann compõem uma espécie de gabinete, não de curiosidades como os medievais e de coleções de príncipes, mas de possibilidades de cruzamento de formas de existência, que ao se reunir graças à intervenção do artista, liberam-nas do compromisso com qualquer narrativa, seja voltada ao sonho, seja a algum realismo fantástico ou onírico”, afirma o curador Luiz Armando Bagolin em seu texto crítico.

Marcelo Grassmann foi um dos principais nomes das artes gráficas no Brasil. Nascido em São Simão (SP), em 1925, iniciou sua formação na Escola Profissional Masculina do Brás, onde estudou fundição e entalhe em madeira. A partir de 1943, aprofundou-se em técnicas de gravura, desenho e ilustração. Atuou inicialmente como entalhador de móveis, depois como ilustrador em jornais de grande circulação e, posteriormente, consolidou-se como gravurista com reconhecimento nacional e internacional.

Sua obra combina diferentes técnicas em composições surrealistas e figurativas. Essas características lhe renderam destaque na arte moderna brasileira, além de diversos prêmios.

O Gabinete de Marcelo Grassmann. Visitação de quarta a segunda, das 11h às 19h. Entrada gratuita. O Museu Lasar Segall (Ibram/MinC) fica na Rua Berta 111, Vila Mariana. Telefone: (11) 2159 0400