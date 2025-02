Museu do Ipiranga tem nova mostra e várias oficinas

O Museu do Ipiranga é uma boa alternativa de programa cultural e de lazer em qualquer época do ano. Mas, nesse calor intenso, conhecer os jardins externos, o Parque da Independência e, claro, as exposições internas do histórico e imenso prédio que abriga acervo essencial do Brasil e também da declaração de independência que ocorreu ali, às margens do Ipiranga.

Os ingressos para visitação já estão disponíveis no site feverup.com/, não só para fevereiro mas também para março. O valor permanece o mesmo: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

Para os dias de gratuidade – quartas-feiras e o primeiro domingo do mês –, os ingressos devem ser retirados presencialmente na bilheteria do Museu, sem possibilidade de agendamento pela plataforma. Portanto, nos dias 12, 19 e 26 de fevereiro; 2, 12, 19 e 26 de março, os ingressos serão distribuídos exclusivamente na bilheteria física a partir das 10h.

A exposição temporária “Onde há fumaça: arte e emergência climática”, em cartaz até 4 de março, é gratuita durante todos os dias de funcionamento – terça a domingo, das 10h às 17h (última entrada às 16h). Entrada pela lateral direita do Acolhimento do museu.

Os bilhetes serão enviados por e-mail ou poderão ser acessados na conta do usuário no app da Fever. No dia da visita, apresente-os na tela do seu celular.

Com base nas obras dessa exposição, os participantes criarão cartazes artísticos críticos que abordem questões sociais, ambientais, e políticas. Ao final, cada participante poderá levar para casa o cartaz ou deixá-lo em exposição no Museu.

Será nos dias 15 e 16, 22 e 23/02, das 14h ás 16h, com acolhimento ao lado da bilheteria.

Outro destaque é a continuidade ao ciclo Encontros com a Pesquisa, com aula do professor Marco Antonio Silveira, no dia 22/02, das 14h às 18h, que discutirá aspectos formais e iconográficos da pintura “Partida da Monção”, de Almeida Júnior. Inscrições são gratuitas, mas se encerram dia 17/02.

Interdições

Vale ressalvar que o acesso aos pisos B, C e D (mirante), bem como aos sanitários do térreo e do piso A, permanece temporariamente restrito devido à necessidade de reparos na área dos elevadores.

De acordo com a direção do Museu, a medida foi adotada preventivamente para garantir a segurança dos visitantes e funcionários. “Sabemos que a restrição temporária de acesso pode impactar sua visita, e estamos trabalhando para normalizar a situação o quanto antes. Manteremos o público informado sobre qualquer atualização. Agradecemos a compreensão de todos”, diz o comunicado oficial assinado pela direção do Museu.

O Museu fica na Avenida Nazaré, Ipiranga. Telefone: (11) 2065-8000.

Confira links clicando aqui ou visite o site.