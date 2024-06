Museu do Ipiranga tem nova exposição temporária

Começou na terça, 11/6, a exposição temporária “Sentar, guardar, dormir: Museu da Casa Brasileira e Museu Paulista em diálogo”, no Museu do Ipiranga. A entrada da mostra é gratuita! O público poderá conferir 156 móveis que mostram costumes da sociedade brasileira nos últimos 400 anos.

São bancos, camas, redes, armários, cadeirs, sofás, caixas, cômodas, escrivaninhas, guarda-roupas, redes e esteiras que integram as coleções do Museu da Casa Brasileira e do Museu Paulista.

A exposição “Sentar, guardar, dormir: Museu da Casa Brasileira e Museu Paulista em diálogo” tem a curadoria dos docentes Maria Aparecida de Menezes Borrego e Paulo César Garcez Marins, do Museu Paulista, além do convidado Giancarlo Latorraca, arquiteto e ex-diretor técnico do Museu da Casa Brasileira. Também contou com a colaboração dos assistentes Rogério Ricciluca Matiello Félix e Wilton Guerra.

E que tal conhecer um pouco dos bastidores da exposição? Nas redes sociais do museu – @museudoipiranga, há um vídeo feito pela produtora Janz.media, com detalhes dos delicados processos de higienização, transporte e montagem dos valiosos acervos.

Visitas em grupo

Vale destacar que recentemente o Museu do Ipiranga adotou um novo sistema de agendamento para grupos.

Disponível exclusivamente no site www.museudoipiranga.org.br, no botão “Venha nos visitar”, o sitema considera “grupos” qualquer turma entre 10 e 40 pessoas.

Segundo o Museu, este procedimento é essencial para atender a todos os grupos interessados, como escolares, turísticos (nacionais e estrangeiros), famílias, amigos, ONGs, entidades assistenciais e outros.

Ainda de acordo com o Museu, nos últimos meses, foi observado um aumento de grupos que chegam ao Museu sem agendamento prévio, o que compromete a qualidade da experiência dos visitantes e afeta a organização e a segurança das atividades.

Assim, o acesso de grupos sem agendamento prévio não será permitido em nenhuma circunstância. Além disso, não será permitida a entrada de grupos que utilizarem o sistema de compra de ingressos para o público geral (limitado a 4 ingressos por compra), e os valores serão estornados.

O Museu do Ipiranga fica na Avenida Nazaré. Telefone: (11) 2065-8000. Site: museudoipiranga.org.br. Redes sociais: @museudoipiranga