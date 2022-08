Museu do Ipiranga: ingressos à venda a partir do dia 3/9

Toda a imprensa está divulgando, a comunidade vizinha está acompanhando de perto. Com tanto destaque para a reabertura do Museu do Ipiranga, junto às comemorações do Bicentenário da Independência, é grande a ansiedade para visitar o espaço, totalmente modernizado e pronto para interatividade com o público, cheio de novidades e com várias exposições inaugurais.

E já no dia 3 de setembro, sábado da próxima semana, começam as vendas de ingresso. Vale lembrar que nos dias 6 e 7 de setembro, véspera e Dia da Independência, a área interna do Museu estará aberta apenas para convidados e eventos fechados. Do lado de fora, no Parque, haverá desfile cívico militar e outras atividades culturais.

Na noite do dia 6 de setembro, o Museu receberá apenas autoridades e patrocinadores.

No dia 7, haverá uma reabertura simbólica, com horário reduzido, para convidados especiais: os trabalhadores responsáveis pela obra com suas famílias e 200 alunos a serem selecionados pelas secretarias de educação do estado e município.

Assim, os ingressos estarão disponíveis na internet para visitação a partir do dia 8 de setembro. As vendas de ingressos serão feitas pelo site museudoipiranga.org.br , com a possibilidade de agendar a data e o horário de visitação.

A experiência promete, tanto para quem já conhecida o Edifício-Monumento quanto para aqueles que nunca visitaram o museu.

Reserve um bom tempo, porque são 11 novas exposições a serem percorridas, divididas em dois eixos: Para Entender a Sociedade e Para Entender o Museu.

Internet

Para quem quer saber mais sobre a ideia inovadora de ampliar um edifício histórico sem alterar sua estrutura original, uma boa ideia é conferir, nessa sexta, 26/08, a live com o arquiteto e urbanista Pablo Hereñú, do escritório H+F, um dos autores do projeto escolhido para as obras de restauro e ampliação do Museu do Ipiranga. Será às 18h, na página no Instagram.