Museu do Ipiranga: grátis na Virada Cultural

“O Festival dos Festivais” terá mais de 1,2 mil atrações em todas as regiões da capital ao longo de 24 horas

O Museu do Ipiranga participa da Virada Cultural 2026 com entrada gratuita e programação especial neste sábado (23) e domingo (24). A agenda reúne espetáculos, visitas mediadas em português e Libras, além de atividades educativas abertas ao público. Realizada pela Prefeitura de São Paulo, a edição deste ano do evento tem como tema “O Festival dos Festivais” e contará com mais de 1,2 mil atrações distribuídas por todas as regiões da cidade ao longo de 24 horas.

A participação do Museu do Ipiranga reforça a parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado na promoção do acesso à cultura na capital. Outros museus estaduais também integram a programação da Virada Cultural com visitas mediadas, como o Museu da Língua Portuguesa e o Museu do Futebol. Confira a agenda completa em https://viradasp.prefeitura.sp.gov.br/.

No sábado (23), às 16h, o auditório do Museu do Ipiranga recebe o espetáculo “Tá Todo Mundo Rindo?”, do coletivo Dissidência Def. A apresentação parte da ideia de que o riso também é uma forma de linguagem e utiliza o humor para provocar reflexões sobre acessibilidade, inclusão e capacitismo.

Com uma abordagem que mistura crítica social e arte contemporânea, o espetáculo convida o público a repensar percepções sobre diversidade e os direitos das pessoas com deficiência, ampliando a representatividade nos espaços culturais e incentivando práticas mais inclusivas.

O elenco reúne artistas e arte-educadores com deficiência, como Marião Pirata (Mário Matos), mestre de cerimônias da apresentação; o Palhaço Amnésio (Luan Luando), também poeta e produtor cultural; a atriz Karina Sbruzzy; o comediante Braz Junior; e a Palhaça Fronha (Antônia Vilarinho), pesquisadora e artista.

As visitas mediadas em português e Libras nas exposições de longa duração também integram a programação da Virada Cultural no museu. Conduzidas pela equipe educativa, as atividades estimulam o diálogo, a reflexão crítica e a participação ativa do público, propondo novas leituras sobre o acervo e as narrativas históricas apresentadas nas 11 exposições de longa duração.

Serviço

Museu do Ipiranga

Endereço: Rua dos Patriotas, 100 – Ipiranga

Tá Todo Mundo Rindo?

Data: sábado, 23 de maio, às 16h

Local: auditório do Museu do Ipiranga

Classificação indicativa: 14 anos

Com audiodescrição e intérprete de Libras

Entrada gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes do início

Visitas em português: sábado, 23 de maio, e domingo, 24 de maio, às 10h30 e 14h

Visitas em Libras: domingo, 24 de maio, às 14h30

Duração: 1 hora

Ponto de encontro: ao lado da bilheteria, para visitas em Libras; ao lado da escadaria do saguão, para visitas em português.

Participação gratuita, com retirada de senha no local 10 minutos antes

Entrada gratuita

Datas: sábado e domingo, 23 e 24 de maio

Retirada de ingressos na bilheteria a partir das 10h

Horário de funcionamento: das 10h às 17h (última entrada às 16h)