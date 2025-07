Museu do Ipiranga é boa opção para passeio nas férias de julho

O Museu do Ipiranga é uma das sedes do Museu Paulista da Universidade de São Paulo e um dos mais completos e modernos museus da América Latina, com 49 salas expositivas no edifício monumento, abrigando 11 exposições de longa duração que apresentam um panorama da História e da cultura material brasileira, e recursos de acessibilidade integrados às mostras. Para as férias de julho, até dia 13, o Museu preparou uma agenda cultural que inclui jogos, oficinas sensoriais, palestras, rodas de conversa e visitas mediadas temáticas que também contam com sessões conduzidas em libras, voltadas para toda a família. As vagas são limitadas e a participação é gratuita e para algumas é necessário retirada de ingresso do Museu.

Com a proposta de estimular a curiosidade, o olhar crítico e a sensibilidade de públicos de todas as idades por meio de experiências divertidas e educativas, a programação traz entre os destaques o lançamento do catálogo da exposição Design e Cotidiano na coleção Azevedo Moura, no dia 12 de julho, às 15h. Haverá uma roda de conversa com os curadores Adélia Borges, Vânia Carvalho e David Ribeiro; os organizadores da coleção, Tina e Calito Azevedo Moura; a arquiteta e designer Ana Luisa Cuervo Lo Pumo; e Denise Peixoto, supervisora da Seção Técnico-Científica de Educação, Museografia e Ação Cultural do Museu do Ipiranga, à frente do projeto de acessibilidade da mostra. Cada participante receberá gratuitamente um exemplar do catálogo e os convidados também poderão participar de uma visita especial à exposição.

Ainda na programação, várias visitas mediadas para públicos de diferentes idades. O museu não é só para gente grande!, até 12 de julho, é voltada a crianças de 4 a 6 anos e propõe uma série de atividades utilizando objetos e um guia de exploração do museu, para conhecer as coleções e exposições por meio de recursos lúdicos (duração de 1 hora). As profissões no museu, que acontecerá nos dias 11 e 13 de julho, às 14h30, para crianças de 7 a 12 anos, os participantes vão explorar o museu em busca de pistas sobre diferentes trabalhos e ocupações a partir de suas coleções. Em Colecionar o Cotidiano, até 13 de julho, às 11h30 e 14h30 (em português) , é livre e vai percorrer a exposição temporária que reflete sobre o ato de colecionar e os processos que constroem uma coleção, considerando o papel do colecionador, os critérios de escolha dos objetos e os discursos que orientam essas decisões, além de discutir as práticas culturais que originam os artefatos, com foco no design como expressão da cultura material.

No dia 17 de julho, das 13h30 às 17h30, será realizado Encontro com Professores, um encontro formativo voltado a professores das redes pública e privada de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos) que estejam atuando no momento. Serão abordadas as novas exposições do Museu do Ipiranga e suas potencialidades pedagógicas para o trabalho em sala de aula. No encontro, haverá momentos de apresentação de conteúdos e visitas às exposições de longa duração e temporária. Inscrições gratuitas até o dia 6 de julho neste link.

Também será realizada, no dia 19 de julho, das 14h às 18h, a palestra “Sociabilidades no espaço doméstico paulistano entre os séculos 19 e 20”, com as historiadoras Rafaela Basso e Laura Stocco Felicio, que vão apresentar um panorama sobre como as mudanças urbanas influenciaram novas formas de sociabilidade no ambiente doméstico. Na primeira parte, Rafaela mergulha nas práticas de hospitalidade entre as elites paulistanas da primeira metade do século 19, com especial atenção ao compartilhamento de refeições como ritual social. Na segunda parte, Laura examina as mudanças nas formas de sociabilidade doméstica no início do século 20. Através de fontes diversas, incluindo o acervo tridimensional do Museu. O evento faz parte do ciclo Encontro com a Pesquisa, uma iniciativa do Museu Paulista da USP, que vai promover ao longo de 2025 encontros mensais, aproximando o público dos estudos realizados a partir de seus acervos. Inscrições gratuitas até o dia 13 de julho através do sistema Apolo.

Programação de férias

Lançamento do Catálogo/Roda de Conversa sobre a exposição Design e cotidiano na coleção Azevedo Moura

12 de julho, sábado, às 15h (credenciamento às 14h30, com tolerância de entrada de 15 minutos)

Auditório do Museu do Ipiranga

Inscrições gratuitas até o dia 6 de julho pelo link

Jogos

8 a 13 de julho, das 10h30 às 12h e das 13h às 16h30

Sala de Jogos, no Ateliê 1, próximo à bilheteria

Faixa etária livre

Gratuita; não é necessária inscrição

Visitas mediadas – O museu não é só para gente grande!

de 8 a 12 de julho, às 10h30, em português | 9 de julho, às 10h30, em Libras

Faixa etária: de 4 a 6 anos (acompanhadas pelos responsáveis)

Vagas: 10 crianças por horário

Duração: 1 hora

Ponto de encontro: Saguão, ao lado da Escadaria

Atividade gratuita mediante retirada de ingresso

Visitas mediadas – As profissões no museu

9, 11 e 13 de julho, às 14h30

Faixa etária: de 7 a 12 anos (acompanhadas pelos responsáveis)

Vagas: 10 crianças por horário

Duração: 1 hora

Ponto de encontro: Saguão, ao lado da Escadaria

Atividade gratuita mediante retirada de ingresso

Visitas mediadas – Colecionar o cotidiano

de 8 a 13 de julho, às 11h30 e às 14h30, em português | 10 de julho, às 15h, em Libras

Faixa etária: livre

Vagas: 20 pessoas

Duração: 1 hora

Ponto de encontro: Acolhimento, ao lado da bilheteria

Gratuita.

Visitas mediadas às exposições de longa duração

de 8 a 13 de julho, às 11h, 11h30, 13h e 14h

Faixa etária: livre

Vagas: 20 pessoas

Duração: 1 hora

Ponto de encontro: Saguão, ao lado da Escadaria

Atividade gratuita mediante retirada de ingresso

Oficina – Mãos que lembram, objetos que contam

– 8, 9, 10 e 12 de julho, às 14h, em português

– 11 e 13 de julho, às 11h, em português

– 10 de julho, às 11h, em Libras

Faixa etária: a partir de 6 anos (acompanhadas pelos responsáveis)

Vagas: 10 crianças por horário

Duração: 1 hora e 30 minutos

Ponto de encontro: Acolhimento, ao lado da bilheteria

Atividade gratuita mediante retirada de ingresso

Encontro com Professores – Museu do Ipiranga e suas possibilidades educativas

17 de julho, das 13h30 às 17h30

80 vagas

Inscrições gratuitas até o dia 6 de julho via formulário disponível aqui

Acessibilidade: intérprete de Libras

Encontro com a Pesquisa – Sociabilidades no espaço doméstico paulistano entre os séculos 19 e 20

19 de julho, sábado, das 14h às 18h

Auditório do Museu do Ipiranga

Acessibilidade: intérprete de Libras

Inscrições gratuitas até o dia 13 de julho pelo sistema Apolo

Semana de Férias no Museu do Ipiranga

Datas: de 8 a 13 de julho de 2025

Local: Museu do Ipiranga

Endereço: Rua dos Patriotas, 100, Parque da Independência, São Paulo

As atividades são gratuitas e para algumas é necessário a retirada de ingresso do Museu; vagas limitadas