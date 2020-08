Museu de Zoologia inaugura tour virtual 360 graus

No mês em que completa cinco anos da grande exposição “Biodiversidade – Conhecer para Preservar”, o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (USP), – que está sediado no Ipiranga mas atualmente, por conta da pandemia, está de portas fechadas – inaugura uma experiência totalmente nova de visitação. O tour virtual permite que o visitante descubra a exposição em detalhes e ainda conheça o acervo do equipamento cultural, guardião de uma das maiores coleções da fauna brasileira.

Para conferir o tour virtual, os visitantes podem acessar este endereço eletrônico: https://vila360.com.br/tour/mzusp/.

O recurso de visitas virtuais utiliza a plataforma Google Street View, como uma resposta ao distanciamento social.

Além de ampliar o público de visitantes que não estejam na cidade de São Paulo, a visita virtual serve como recurso de apoio aos professores que estão trabalhando remotamente.

A mostra tem recebido anualmente o certificado de excelência do TripAdvisor, site de viagens e turismo, e figura entre as principais atrações culturais de São Paulo na plataforma, de acordo com reportagem do Jornal da USP.

Preservação

O sustento de mais de 7 bilhões de seres humanos altera radicalmente as paisagens da Terra, erodindo a biodiversidade. Quando ela se torna escassa, é preciso encontrar soluções para garantir que a natureza continue a as atividades dos serviços ecossistêmicos, que contribuem com cerca de 3 trilhões de dólares à economia global, anualmente.

A exposição do Museu de Zoologia tem como principal objetivo discutir os padrões e processos da biodiversidade brasileira e contribuir para a compreensão da importância da preservação.

O museu oferece exposições de longa duração, temporárias e itinerantes, que representam a principal interface de acesso do público aos seus acervos. As narrativas articulam temas centrais da pesquisa desenvolvida na instituição (Evolução e Biodiversidade & Patrimônio e Sustentabilidade), em um contexto de grande relevância social e econômica na atualidade.