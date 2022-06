Museu Água busca apoio

A Associação dos Engenheiros da Sabesp – AESabesp promoveu recentemente um encontro online sobre o Museu Água, projeto que deve ser implantado na Vila Mariana, em imóvel histórico localizado na esquina da Rua França Pinto com a Avenida Pedro Álvares Cabral, ao lado do Museu de Arte Contemporânea (MAC/USP).

A iniciativa pretende estimular o interesse das pessoas pela história do saneamento, a criatividade e o envolvimento da sociedade na preservação e uso racional da água.

Intitulado “Museu Água: travessias e ancoragens”, o webinar está disponível no canal do YouTube da AESabesp para quem quiser assistir ou rever.

O evento foi moderado por Ester Feche, diretora socioambiental e cultural da AESabesp. “É fundamental trazer o contexto da construção participativa que está sendo feito o Museu e todo o projeto de apoio a esse grande projeto, que envolve conhecimentos muito específicos que fogem um pouco da engenharia”, enfatizou.

Os convidados para o encontro foram Daniela Vicedomini Coelho, museóloga da Base7 Projetos Culturais; Viviana Borges, presidente do Conselho Deliberativo da AESabesp e coordenadora do projeto cultural Museu Água; e Américo de Oliveira Sampaio, engenheiro sanitarista e ambiental, que infelizmente faleceu dois dias depois do encontro.

Ele era coordenador do Grupo de Trabalho da curadoria do Museu e deixa como legado sua dedicação, conhecimento e engajamento, que permanecerão como parte do Museu Água e da história da AESabesp.

Em sua participação no webinar, Américo Sampaio contou sobre sua experiência trabalhando no roteiro curatorial do Museu Água. “No projeto, definimos alguns grandes módulos que farão parte da exposição permanente do museu, e terá exposições temporárias. Entre eles, esta parte histórica, que agora está subdividida entre dois temas: a origem da água no universo, sistema solar e terra (…), e primeiras grandes civilizações, com a sedentarização do ser humano”.

Américo comentou que também trabalhou em um módulo sobre as mudanças climáticas e em uma parte sobre as principais tecnologias da água na história, “tecnologias que revolucionaram a gestão da água no mundo, que significaram uma ruptura, um novo paradigma tecnológico”, frisou.

A museóloga Daniela Vicedomini Coelho trouxe reflexões sobre os tópicos: museologia; museus; planos museológicos; e “cruzar esses tópicos com o Museu Água, fazer essas travessias e ver onde nós ancoramos nesse processo”. Segundo ela, “esse é um projeto muito grande, de grande responsabilidade, mas também de muita poesia, que envolve muita poesia e discussões intermináveis”.

“O que a gente pensou e queria para o museu era sair do técnico, usando uma linguagem que as pessoas entendam”, afirmou Viviana Borges. “O museu poderia ser um grande instrumento de comunicação porque possibilitaria a reflexão. Estamos passando agora por uma fase muito frágil de comunicação, tudo parece muito superficial, então precisamos desses especialistas, para transformar isso em conhecimento e conteúdo profundo de uma forma fácil, simples, que as pessoas consigam assimilar, refletir e concluir sozinhas sobre as ações e espaços”, considerou.

Sobre o Museu Água

A Instituição cultural será dedicada à preservação e difusão do patrimônio cultural do Saneamento Básico no Estado de São Paulo, buscando conscientizar a população acerca do desenvolvimento e importância do saneamento ambiental, articulando pesquisa, preservação e comunicação e promovendo a integração social e a cidadania. A ideia é ser um espaço interativo, com exposições permanentes e temporárias, além de uma nova área de lazer e cultura na cidade.

Como apoiar

Para contribuir com o Museu Água, é simples. Basta definir o valor da doação e entrar em contato com a AESabesp por meio do e-mail museuaguasp@aesabesp.org.br ou no telefone (11) 97515-4627, com Paulo Oliveira, gerente de Comunicação e Marketing da Associação.

Após confirmação, realize o depósito na conta do projeto, aberta em nome do Instituto Pedra, parceiro da AESabesp e responsável pelo Projeto de Restauração das construções históricas do complexo do Museu Água. Os dados da conta são os seguintes:

Banco do Brasil (001)

Instituto Pedra

CNPJ: 17.643.364/0001-92

Agência: 4306-0

Conta Corrente: 16.438-0

Para usufruir do abatimento do valor investido na declaração do Imposto de Renda (IR), solicite o Recibo de Mecenato ao Instituto Pedra. No ano seguinte, inclua o Recibo de Mecenato na Declaração do Imposto de Renda, considerando que, do valor devido, até 6% pode ser abatido se você for pessoa física e até 4% se for pessoa jurídica.

O sistema de doação é totalmente seguro, pois conta com a fiscalização da Secretaria Especial de Cultura, AESabesp e auditoria contratada do Instituto Pedra.

