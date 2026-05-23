Museu Afro tem nova exposição

O Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gestão Associação Museu Afro Brasil – Organização Social de Cultura (AMAB), inaugura nessa sexta, 22 de maio, às 18h30, a exposição Um Xirê Para Emanoel, do artista baiano Alberto Pitta, com curadoria de Vera Nunes. Integrando a programação do Festival Akwaba, realizado pela Fundação Palmares, a mostra, com apoio da galeria Nara Roesler, transforma o espaço expositivo em uma grande roda de encontro e reverência ao legado de Emanoel Araujo.

Mais do que uma homenagem, a exposição propõe uma experiência construída a partir da circulação de memórias, da ancestralidade afro-brasileira e da celebração da permanência da arte negra como força de criação, continuidade e transformação.

A ideia da mostra surgiu durante encontros entre o artista, equipes do Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, Fundação Palmares e Galeria Nara Roesler, realizados no contexto de preparação do festival. Ao longo das conversas, nasceu o desejo de criar uma primeira exposição dedicada ao conjunto da produção de Alberto Pitta em diálogo com obras de Emanoel Araujo.

Foi o próprio artista quem sugeriu o título Um Xirê Para Emanoel, evocando o xirê das religiões de matriz africana como gesto de celebração, partilha e reverência. A partir dessa proposição, a curadoria passou a construir um percurso reunindo tecidos, pinturas, símbolos africanos e referências espirituais que conduzem o público por diferentes dimensões da mostra.

“Um Xirê Para Emanoel” reafirma o museu como espaço de memória, circulação e permanência da arte negra brasileira, propondo ao visitante uma experiência construída a partir do encontro entre mundos, saberes e ancestralidades.

Serviço: Exposição | “Um Xirê Para Emanoel”, de Alberto Pitta. Abertura: 22 de maio, 16h, no Museu Afro Brasil Emanoel Araujo. Parque Ibirapuera – Portão 10, na Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº. Abertura gratuita. Funcionamento: terça a domingo, das 10h às 17h (permanência até 18h). Ingressos: R$ 15 (inteira) | R$ 7,50 (meia). Gratuito: quartas-feiras