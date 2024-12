Museu Afro celebra 20 anos com três exposições

Em comemoração ao seu 20º aniversário, o Museu Afro Brasil, uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, está com três exposições que dialogam com diferentes facetas da arte, história, e cultura afro-brasileira. Abertas para visitação de terça a domingo, das 10h00 às 17h00, trazem obras que integram o espaço do Museu, e refletem sobre o passado e o futuro da instituição.

As produções expostas reproduzem os desafios que o povo negro enfrenta e reimaginam a trajetória de luta da população preta no Brasil, reconhecendo a pavimentação desse caminho ao longo dos séculos e seu impacto na sociedade brasileira.

Centralidade africana

“Uma História do Poder na África”, inspirada nas ideias de Cheikh Anta Diop, “Uma História do Poder na África” destaca a relevância da África na formação das civilizações mundiais, reconhecendo o Egito antigo como parte integrante do continente africano. As obras expostas exploram a intersecção entre passado e presente, com destaque para relíquias egípcias que reforçam a importância cultural e histórica do Egito para a África subsaariana.

Popular nas artes

A exposição “Popular, Populares” chega em um momento oportuno, coincidindo com as comemorações dos 20 anos do Museu Afro Brasil. Ela enxerga questionamentos sobre o que é definido como ‘popular’ nas artes, desafiando as categorizações que rotulam muitas vezes esses artistas como ‘ingênuos’ ou com pouca formação acadêmica.

Legado do Museu

Ao longo de duas décadas, o Museu Afro Brasil abrigou e promoveu exposições que celebram a história e a cultura afro-brasileira, e também desafiam narrativas que limitam o papel dos negros no Brasil e no mundo.

Homenagens

Em paralelo à exposição, o Museu Afro Brasil prestará homenagens a figuras históricas que representam a luta e a conquista de espaço para a população negra no Brasil, como Ruth de Souza, atriz pioneira e primeira mulher negra a protagonizar uma peça no teatro brasileiro, que dá nome ao teatro do museu, e Carolina Maria de Jesus, escritora e catadora de papéis, cujo nome batiza a biblioteca da instituição. Essas personalidades são exemplos de resistência e simbolizam a transformação social pela qual o museu trabalha desde sua fundação.

O Museu Afro Brasileiro fica dentro do Parque do Ibirapuera, com entrada pelo portão 10 da Av. Pedro Álvares Cabral. De terça a domingo, das 10h às 17h.