Mundo dos Dinossauros é opção de passeio

Quem está em busca de programação divertida, cultural e ao ar livre com as crianças pode ir conhecer – ou revisitar – o Mundo dos Dinossauros, exposição interativa e tecnológica que ocupa uma área separada do Zoológico de São Paulo. Para visitá-la, é preciso pagar um ingresso extra, para além da entrada no Zoo.

Em um recorte da Mata Atlântica, os gigantes pré-históricos, portanto, são vizinhos dos animais contemporâneos preservados pelo zoo paulistano. Animais da Era Mesozoica dividindo espaço com outros da Era atual, a Cenozoica. Tiranossauro Rex, Pterodátilos, Mamenquissauro e outros a uma distância assustadoramente próxima, capaz de se fazer ouvir as respirações e grunhidos dos gigantes e vivenciar, por alguns momentos, a rotina desses animais pré-históricos que despertam até hoje tanta curiosidade.

A mostra está montada no Zoo desde 2014, na Alameda Lobo, próximo à Arena Cultural e ao Espaço Abaré. São mais de 20 dinossauros robotizados, em tamanho real, em uma área com mais de 3 mil metros quadrados em meio à natureza, como a que eles viviam há 65 milhões de anos, quando foram extintos.

As peças estão posicionadas em meio à Mata Atlântica do Zoológico, no mesmo local onde, por conta da preservação ambiental, habitam diversas espécies de animais de vida livre, como tucanos, pica-paus, sabiás, tatus, macacos bugios, bichos-preguiça e lagartos teiús. As réplicas de dinossauros parecem reais, se movimentam e até respiram. Há animais de oito metros de altura e de até 25 metros de comprimento entre os expostos. Há ainda réplicas de fósseis.

Pesquisas revelam que os dinossauros habitaram a Terra há 220 milhões de anos. No Brasil, há vestígios deles no Rio Grande do Sul, São Paulo, Ceará, Paraíba, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, mas a partir de agora eles estarão na capital paulista, em uma experiência totalmente real e interativa, inédita no país, usando parte de uma floresta natural, não mais representada.

A exposição, apresentada ao público ao ar livre, é considerada uma aventura que rompe conceitos, transformando meros visitantes em verdadeiros exploradores da Era Mesozoica. Crianças, jovens, adultos ou idosos se encantarão com a experiência mágica de tocar, ouvir, ver e sentir os monstros da pré-história.

A visita começa dentro do Zoológico, em uma área isolada dos outros animais, dando a quem optar por fazer o passeio pré-histórico uma sensação ainda mais próxima da atmosfera jurássica. A novidade é que os visitantes poderão se divertir mais ainda em meio a esse cenário pré-histórico! O T-Rex Zoo apresenta seis novas atrações: o Gira Vulcão, Barco Baby, Gira Dino, Arvorismo, Dino Safari e Torre Kids, brinquedos temáticos destinados ao público infantil que podem ser adquiridos à parte na bilheteria do parque. Ou seja, o ingresso da exposição O Mundo dos Dinossauros não é extensivo às demais atrações (brinquedos e arvorismo).

E, reforçando, não é permitida a visitação exclusiva ao espaço “O Mundo Dinossauros”, é preciso pagar o ingresso para entrada no Zoo antes. .

O ingresso para adultos e crianças a partir de 12 anos custa R$ 20. Até 3 anos, grátis e crianças de outras idades (4 a 11) pagam R$ 10. Meia entrada também para estudantes (mediante apresentação de carteirinha válida), profissionais da educação, idosos acima de 60 anos. Grátis para pessoas com deficiências (a visual, intelectual, auditiva, física ou múltiplas) – o acompanhante, quando necessário, paga R$ 10.

Funciona todos os dias, das 9h às 16h30 – bilheteria fecha 16h. O Zoo fica na Av. Miguel Estéfano, 4241. F: 5073-0811.

Fotos: Paulo Gil/Divulgação/Zoológico