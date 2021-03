Muito cuidado com as pirâmides

Por: Renan Freitas*

Pirâmides Financeiras são esquemas empresariais que tem como receita a remuneração pela indicação de novos membros, feita por meio de uma taxa de entrada no negócio.

É bastante provável que você conheça alguém que já entrou em contato com uma pirâmide financeira, visto que segundo pesquisa do Sebrae junto ao SPC, 1 em cada 10 brasileiros já foi vítima desse tipo de esquema e teve prejuízos financeiros.

É um esquema fraudulento que atrai pequenos investidores com a promessa de retornos altos e ganhos rápidos. A pirâmide financeira normalmente possui investimento inicial baixo, poucas vendas de produtos, ou até mesmo nenhum produto em si.

O conceito de pirâmide vem da forma com que as vendas são estruturadas: no topo da estrutura está o primeiro vendedor, no degrau seguinte já vem um grupo de vendedores, que convidam novas pessoas que passam ao degrau inferior, e assim por diante.

O degrau de baixo sustenta o de cima, já que para entrar no negócio, os novos vendedores devem investir um valor para comprar seu estoque de produtos.

O valor aplicado serve de pagamento aos vendedores que recrutaram estes outros, e assim o dinheiro vai se destinando ao topo da pirâmide.

Essa sequência é interrompida quando há dificuldades na entrada de novos participantes, o que gera a interrupção de fluxo de caixa e, consequentemente, a quebra dos degraus.

É nessa hora que os participantes percebem que foram vítimas de um golpe, e que seu investimento não terá nenhum retorno.

Mas existem formas de identificar esse tipo de golpe antes mesmo de participar:

– Desconfie de altos retornos.

Warren Buffet, considerado por muitos o maior investidor do mundo, tem uma média de retorno de 20% ao ano, o que é equivalente à 1,5% ao mês.

Logo, é muito difícil de se imaginar algum retorno maior que este em algum investimento.

– Desconfie de retorno garantido.

Na renda variável não há garantia nenhuma de rendimentos, e até mesmo o histórico do investimento não garante sua performance futura.

Portanto, se você se deparar com algum investimento que te prometa retornos altos e garantidos, nem perca seu tempo com isso, ou pode acabar perdendo seu dinheiro também.

*Renan Freitas, CFEd®

(Certified Financial Educator)

