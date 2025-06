Mostra gratuita celebra os 43 anos do Centro Cultural São Paulo

Parte da celebração do aniversário de 43 anos do Centro Cultural São Paulo, a mostra “A Cidade CCSP” mergulha na rica trajetória da instituição e sua profunda relação com a cidade que a abriga. A exposição reúne documentos históricos, fotografias, projetos arquitetônicos e intervenções artísticas que evidenciam como o CCSP se tornou um espaço essencial para a cultura paulistana.

A mostra, que se inicia com o nome e o departamento de cada colaborador do CCSP, independente de ter participado ou não de sua produção, foi construída a partir da colaboração entre diferentes áreas do CCSP, como, por exemplo, o Arquivo Multimeios, coordenado por Marta Paolicchi. “Procuramos escolher documentos que registrem a relevância do acervo e sua diversidade e a evolução do processo artístico a partir da década de 70”, explica Marta. Segundo ela, a mostra reforça o papel do CCSP como guardião da memória das artes em São Paulo: “são obras e documentos únicos, pois só existem aqui no CCSP”, completa.

Do ponto de vista espacial, a arquiteta Karen Doho, da curadoria de Artes Visuais, foi responsável por traduzir a proposta curatorial em um percurso que privilegiasse a complexidade e fluidez do espaço. “Foi crucial mobilizar as demais equipes para concretizar este desejo. Pensar e propor uma forma de fruição que traga camadas para colaborar na narrativa construída”, explica. Ela também destacou o valor simbólico da exposição: “É sempre importante comemorar a longevidade de um lugar único na metrópole, incorporado à paisagem urbana e democrático no seu uso”.

O CCSP é verde

Já a curadora-assistente Maria Luiza Meneses deu ênfase para o papel dos jardins na concepção expositiva: “a cor verde foi escolhida para enfatizar os jardins, que são muito importantes para a identidade do CCSP. Quando os arquitetos projetaram o prédio, eles optaram por manter o máximo possível da vegetação nativa e criar espaços para acomodar, valorizar e cultivar esses elementos naturais.”

Mostra Cidade CCSP -Terça a sexta-feira, das 10h às 20h- Sábados e domingos, das 10h às 18h. Piso Caio Graco. Grátis, sem necessidade de retirada de ingressos