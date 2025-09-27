Moema tem obras de reservatório para cheias

A Prefeitura de São Paulo iniciou as obras de um novo reservatório para contenção de cheias nas áreas baixas do bairro de Moema, na Zona Sul da capital. A iniciativa visa ampliar a capacidade de armazenamento e controle das águas pluviais na região, garantindo maior segurança e eficiência no escoamento das chuvas. Com investimento de R$ 117,3 milhões, as intervenções têm conclusão prevista para maio de 2027 e são um pedido de décadas da população.

Para aumentar a capacidade do sistema de drenagem do bairro, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (SIURB) adotou uma solução inovadora, que evitou desapropriações e minimizou os impactos sociais. O novo reservatório será formado por um poço e uma grande galeria construídos sob o cruzamento da Rua Gaivota com a Av. Ibijaú. A estrutura será totalmente subterrânea, o que permite a recomposição das vias e retomada do tráfego de veículos ao final das obras.

O poço central terá 18 metros de diâmetro e uma profundidade de 24 metros. Já as galerias terão aproximadamente 9,40 metros de altura, e vão se estender por 250 metros sob a Rua Gaivota. Quando concluído, o reservatório irá armazenar até 24 mil m³ de água, volume equivalente a quase dez piscinas olímpicas.

Para execução dos serviços, o cruzamento entre as duas vias precisou ser interditado. Moradores e comerciantes têm acesso livre à imóveis e garagens 24h por dia. Antes do início dos trabalhos, reuniões foram feitas junto com os moradores locais na sede da Subprefeitura Vila Mariana para detalhamento das fases da obra. Os munícipes contam, ainda, com atendimento presencial referente às obras disponibilizado pelo consórcio responsável pela execução dos serviços.