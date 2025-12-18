Modelódromo do Ibirapuera tem Natal Radical

Ainda dá tempo de curtir uma aventura diferente, sem precisar ir muito longe, dentro da programação especial de fim de ano na capital. Vai até 23 de dezembro o Modelódromo do Ibirapuera recebe o evento gratuito Natal Radical. Promovido pela Associação Brasileira de Esportes de Ação (ABEA), com apoio da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, une a magia do Natal e a adrenalina dos esportes e promete transformar o local em um centro de diversão para todas as idades.

Localizado estrategicamente na Rua Curitiba, 290, próximo à icônica árvore do Ibirapuera, o Modelódromo que abrirá suas portas diariamente das 14h às 22h.

Atrações que desafiam

Realizado pela Prefeitura Municipal de São Paulo através da secretaria municipal de turismo (SMTUR), o Natal Radical 2025 reúne diversas atrações para momentos de pura alegria e superação:

Pista de Patinação no Gelo Temática: mergulhe em um cenário natalino enquanto desliza em uma experiência congelante e divertida.

Bungee Jump: para os mais corajosos, a emoção de um salto inesquecível do alto.

Pista de Hoverboard e Patinação Tradicional: opções para todos os amantes de rodas e deslizes.

Arena Lúdica com Papai Noel e Oficinas: espaço dedicado à imaginação e ao encontro com o bom velhinho.

Simulador da NASA com neve: Uma viagem espacial com um toque invernal, garantindo uma experiência imersiva.

Surf Machine com Ondas Geladas: a praia encontra o gelo em uma atração única.

Parede de Alpinismo com Slider e Rapel: desafie seus limites e conquiste novas alturas.

Megatirolesa e Arena Jungle: aventura garantida com velocidade e obstáculos.

Praça de Alimentação: uma variedade de opções gastronômicas para recarregar as energias.

Além da vasta gama de atividades interativas, o evento será abrilhantado por apresentações de patinação no gelo de atletas profissionais, cenários temáticos e backdrops natalinos perfeitos para capturar fotos em família.

Diogo Gomes, organizador do evento e presidente da ABEA, reitera a visão por trás do Natal Radical: “Queremos proporcionar às famílias um passeio de Natal completo, em um ponto estratégico de São Paulo, que já é um marco na cidade.

É um evento totalmente gratuito, pensado para incluir e superar por meio dos esportes. O Natal Radical é a união do esporte e da magia do Natal em um só lugar”.

O Secretário Municipal de Turismo, Rui Alves, destaca que a iniciativa faz um convite à população para vivenciar a alegria desta época do ano de um jeito diferente. “São Paulo é uma cidade que nos convida, durante o ano todo, a vivenciar o novo e desafiar nossos limites. É um lugar onde as pessoas buscam realizar sonhos e conhecer coisas novas. Neste Natal, nosso convite é para a população e os turistas enxergarem a cidade de novos ângulos, do alto de uma tirolesa ou prestes a saltar de Bungee Jump”, afirma.

A expectativa para a edição de 2025 é que 60 mil pessoas visitem o evento ao longo dos 15 dias, todas em busca de atividades que inspiram superação e experiências inesquecíveis.

Serviço

Natal Radical 2025

Data: 9 a 23 de dezembro

Horário: das 14h às 22h

Local: Modelódromo – Rua Curitiba, 290, São Paulo (ao lado da árvore do Ibirapuera)

Entrada: Gratuita – https://www.instagram.com/natal_radical/

Sobre a ABEA:

A Associação Brasileira de Esportes de Ação promove esportes radicais e recreativos no Brasil, criando eventos e experiências únicas para pessoas de todas as idades, incentivando o desenvolvimento de habilidades e o gosto pelo esporte.