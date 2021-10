Mirante do Sesc Avenida Paulista reabre com agendamento

O Mirante do Sesc Avenida Paulista já pode receber visitantes com agendamento. O espaço, no 17º andar, com uma vista privilegiada da Avenida Paulista, tem seus ingressos disponibilizados sempre às sextas-feiras, às 13h, via aplicativo Credencial Sesc SP ou pelo Portal Sesc SP (sescsp.org.br) e permanecem disponíveis enquanto houver vagas. A visita dá acesso ao Mirante e ao Café Terraço e tem duração de 30 minutos.

O Mirante da unidade 24 de Maio tem reabertura marcada para dia 05 de outubro, terça-feira, mediante agendamento. Informações pelo portal. sescsp.org.br/24demaio

Sesc Interlagos

AS unidades campestres do Sesc – Interlagos e Carmo – são as únicas que recebem público sem a necessidade de agendamento prévio. Com capacidade limitada, funcionam de quarta a domingo, das 10h às 16h. Estão disponíveis as áreas verdes para atividades como corrida, caminhada e banho de sol.

Restaurantes

As Comedorias seguem funcionando com agendamento prévio, feito exclusivamente pela internet, em centralrelacionamento.

sescsp.org.br ou pelo aplicativo Credencial Sesc SP. Já estão em funcionamento as Comedorias das unidades 24 de Maio, Carmo, Belenzinho, Pinheiros, Pompeia, Vila Mariana e Interlagos, Campinas, Santos, Itaquera, Guarulhos e Santo André.

Agendamentos:

Atividades Fisíco-esportivas, Biblioteca, Comedoria, Exposições e Mirante – Pelo aplicativo Credencial Sesc SP, disponível em todas as plataformas.

