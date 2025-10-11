Ministério da Cultura vai investir R$ 3,8 milhões na Cinemateca

Em visita no último sábado (4 de outubro) à Cinemateca Brasileira, na Vila Clementino, em São Paulo, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o secretário-executivo, Márcio Tavares, anunciaram repasse de R$ 3,8 milhões do Ministério da Cultura (MinC) para a instituição. O recurso será destinado para o início das obras de modernização do sistema de climatização, essencial para a conservação do acervo, danificado após princípio de incêndio em fevereiro deste ano. Eles se reuniram com o presidente do Conselho de Administração da Sociedade Amigos da Cinemateca (SAC), Carlos Augusto Calil, e o diretor Financeiro da Cinemateca, Marco Antonio Alves. Na sequência, conheceram as instalações do local.

“A Cinemateca é um tesouro e queremos dar-lhe sempre toda a atenção que necessita. Estamos juntos com a diretoria da instituição, trabalhando para preservar a memória do cinema brasileiro”, salientou a ministra.

“A Cinemateca Brasileira é a maior instituição do gênero na América Latina. Filmes que compõem a história do audiovisual brasileiro estão guardados neste local. Por isso estamos anunciando um investimento para garantir a preservação desses títulos, que é justamente o coração e a finalidade da Cinemateca Brasileira. Para que toda a sua programação possa continuar, com os filmes brasileiros do passado que irão iluminar o futuro do nosso audiovisual”, comentou Márcio Tavares.

Durante a visita, a ministra e o secretário, acompanhados de representantes da Cinemateca, visitaram espaços da instituição, como o depósito de matrizes de filmes.

“A preservação de filmes é muito complexa, porque o material cinematográfico demanda condições muito particulares de preservação e de restauração. E hoje a ministra e o secretário vieram manifestar o apoio financeiro e político a esse projeto da Cinemateca que está, nesses últimos anos, voltando à normalidade, depois de dez anos de dificuldades”, frisou Carlos Augusto Calil.

Sobre a Cinemateca Brasileira

A Cinemateca Brasileira é um órgão vinculado à Secretaria do Audiovisual (SAV) do Ministério da Cultura. Maior acervo de filmes da América do Sul e membro pioneiro da Federação Internacional de Arquivo de Filmes (FIAF), foi inaugurada em 1949 como Filmoteca do Museu de Arte Moderna de São Paulo, tornando-se Cinemateca Brasileira em 1956, sob o comando do seu idealizador, conservador-chefe e diretor Paulo Emílio Sales Gomes.

Tem como missão principal a preservação das obras audiovisuais brasileiras e a difusão da cultura cinematográfica. Desde 29 de dezembro de 2021, é gerida pela Sociedade Amigos da Cinemateca (SAC), entidade criada em 1962.

O acervo da Cinemateca compreende mais de 40 mil títulos e um vasto acervo documental sobre a produção, difusão, exibição, crítica e preservação cinematográfica, além de um patrimônio informacional online dos 120 anos da produção nacional. Alguns recortes de suas coleções, como a Vera Cruz, a Atlântida, obras do período silencioso, além do acervo jornalístico e de telenovelas da TV Tupi de São Paulo, estão disponíveis no Banco de Conteúdos Culturais para acesso público.

A Cinemateca fica no Largo Senador Raul Cardoso, 200, próxima às estações Hospital São Paulo (Linha 5 – Lilás) ou Vila Mariana (Linha 1 – Azul).