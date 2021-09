Metrô tem postos de coleta de lixo eletrônico

Dez estações do Metrô estão com coletores de lixo eletrônico em Pontos de Entrega Voluntárias (PEVs). As estações foram selecionadas para facilitar que o maior número possível de passageiros faça o descarte adequado. Eles poderão entregar produtos de pequeno e médio porte, como computadores, celulares, cabos, carregadores, pilhas alcalinas, secadores de cabelo, console de videogame, entre outros. Inservíveis como estes prejudicam o meio ambiente e causam contaminação do solo e da água se descartados de forma inadequada. A ação fica em várias estações até 22 de setembro.

A iniciativa integra a Virada Sustentável e os PEVs estarão nas estações Jabaquara (Linha 1- Azul), Paraíso (conexão das linhas 1- Azul e 2- Verde), Sé (conexão das linhas 1- Azul e 3- Vermelha), Tucuruvi (Linha 1- Azul), Palmeiras-Barra Funda (Linha 3- Vermelha/integração com a CPTM), República (Linha 3- Vermelha/conexão com a Linha 4- Amarela), Tatuapé (Linha 3- Vermelha/integração com a CPTM), Clínicas (Linha 2- Verde), Vila Prudente (Linha 2-Verde/conexão com a Linha 15- Prata) e São Mateus (Linha 15-Prata) vão contar com coletores de lixo eletrônico em Pontos de Entrega Voluntárias (PEVs).

A iniciativa é uma parceria do Metrô com a Green Eletron – entidade gestora de logística reversa de produtos eletroeletrônicos e pilhas – e com a Coopermiti – cooperativa de triagem de resíduos eletroeletrônicos. Ações similares feitas nas estações do Metrô em 2020 e 2021, coletaram mais de 2,2 toneladas de lixo eletrônico.

Virada

A cidade está também recebendo a Virada Sustentável e, por isso, algumas estações do metrô estão com intervenções artísticas com caráter de educação ambiental.

Na estação Tatuapé, durante o mês de setembro, desenhos em forma de cartoons produzidos pelo artista Andy Singer questionam o papel do carro na sociedade moderna: Será que o automóvel é mesmo imprescindível na mobilidade?

Também há mensagens estampadas em 27 escadas fixas em estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15- Prata. Transformadas em espaços culturais, as escadas vão contar com mensagens positivas e de reflexão para que possamos superar este período de dificuldades impostas pela pandemia, cientes da importância da sustentabilidade.

Nas estações Paraíso, Luz, Sacomã e Brás os passageiros poderão descobrir como caixinhas tipo “longa vida” usadas podem ganhar utilidade depois de passarem por coleta seletiva, através da exposição “Embalagem Parade”. Uma das consequências positivas da coleta adequada é dar impulso na geração de renda para muitas famílias necessitadas.

Como participar

SERVIÇO :