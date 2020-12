Metrô prevê arrecadar R$ 1,3 milhão com leilão

O Metrô de São Paulo promoverá na próxima terça-feira, dia 8, o terceiro leilão exclusivamente on-line de sucatas e materiais inservíveis como trilhos, rodas de trem, motores de tração e 16 veículos automotivos, entre outros.

A previsão do Metrô é arrecadar R$ 1,3 milhão com as vendas. Os anteriores garantiram ao Metrô quase R$ 2 milhões.

O leilão do Metrô é uma oportunidade para que outras operadoras de trens possam adquirir itens que não são encontradas comumente no mercado e para o comércio e indústria de sucatas, que podem reaproveitar os inservíveis feitos de ferro, cobre, aço, alumínio, plástico e papel.

Entre os automóveis, o destaque são duas CHEVROLET VERANEIO 1994, a última série deste utilitário histórico na indústria automobilística brasileira. Picapes e veículos multiuso completam o acervo de veículos. Os 16 automóveis serão ofertados individualmente.

A vistoria dos bens à venda pode ser agendada pelos telefones (11) 2794-7012, (11) 9 4309-0372 ou (11) 5060-4345 até a próxima segunda-feira, dia 7. Os interessados podem conhecer os itens oferecidos pelo link https://www.andradeleiloes.com.br/leilao/15/lotes