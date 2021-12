Metrô expõe réplica iluminada de primeira frota

Quem passar pelo Centro de Controle Operacional do Metrô, na rua Vergueiro 1200, pelos próximos dias poderá conferir uma criativa árvore natalina idealizada e construída por funcionários e uma réplica da frente da primeira composição do Metrô.

A árvore possui seis metros de altura por 3,5 metros de diâmetro e para sua construção foram utilizados objetos inservíveis que foram reciclados, como corrimãos de escada, luminárias, chapas de forro de estações, entre outros.

Este ano, a decoração natalina do CCO ganhou um elemento extra. Além da árvore natalina, que enfeita a cidade pelo segundo ano consecutivo, também foi instalada uma réplica da primeira frota em operação no Metrô, que circulou na Linha 1-Azul do Metrô em 1974, e já passou por modernização.

Trens

O metrô também celebra o Natal com trens iluminados nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3 – Vermelha e 15-Prata, em comemoração ao Natal. Cada uma das linhas contará com um trem iluminado, que estarão em circulação até 6 de janeiro de 2022. Para que as pessoas consigam saber em qual estação cada trem está, o Metrô colocou em seu site (metro.sp.gov.br) o localizador que vai mostrar em tempo real a posição das composições iluminadas. A funcionalidade não estará disponível apenas para a linha 15, que funciona com um sistema de controle diferente.

Cada trem terá cerca de 1,25 km de fita de LED que poderá mudar de cor. Ao todo, foram utilizados 5 km de fita LED, com 235 mil pontos de luz e 5,6 km de cabos elétricos. Também foram instaladas 50 fontes para a alimentação elétrica das fitas.