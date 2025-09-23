Metrô completou 51 anos com várias obras em andamento

No final da década de 1960, as obras do metrô modificaram a paisagem, dificultaram os negócios e criaram muita expectativa na região entre Jabaquara e Paraíso, trecho inicial da construção desse então novo e desconhecido modal de transporte. Hoje, 51 anos depois da abertura das primeiras estações, em 14 de setembro de 1974, não existe mais medo de trafegar no subterrâneo, pela população que vive na capital, mas muita esperança de que a malha metroviária se amplie.

Há 51 anos, portanto, o Metrô de São Paulo iniciava sua operação e transformava a mobilidade urbana na maior metrópole do Brasil. Desde 1974, foram 34,4 bilhões de passageiros transportados, o equivalente a 161 vezes a população do país, e 620,4 milhões de quilômetros percorridos, distância que corresponde a 1.613 viagens da Terra à Lua.

Ao longo dessa trajetória, o Metrô consolidou-se como referência em inovação. Foi o primeiro sistema metroviário do Brasil, pioneiro na adoção da Operação Automática de Trens (ATO), na implantação de portas de plataforma, no desenvolvimento do primeiro monotrilho de alta capacidade do país e, mais recentemente, na operação GoA4, nível máximo de automação, sem operador embarcado. Também incorporou tecnologias como o BIM para projetos e se prepara para inaugurar o novo Centro de Controle Operacional (CCOx), com videowall 4K de 36 metros e infraestrutura de alta disponibilidade.

Mais do que transporte, o Metrô é um agente de transformação social e ambiental. Em 2024, evitou a emissão de 625 mil toneladas de CO₂ e, desde 2003, gerou R$ 348 bilhões em benefícios sociais e ambientais. Com 580 mil m² de áreas ajardinadas, contribui para uma cidade mais verde e sustentável.

Com 74,3 km de extensão, 64 estações e uma frota de 164 trens, o sistema metroviário paulista transportou mais de 1,1 bilhão de passageiros no ano passado (2012). Atualmente, o sistema metroviário abriga as linhas 1 – Azul, 2 – Verde, 3 – Vermelha, 4 – Amarela (operada pela ViaQuatro) e 5 – Lilás, totalmente integradas com 260 km de linhas da CPTM, formando uma rede metroferroviária de 335 km. Além disso, o Metrô está interligado a 22 terminais de ônibus municipais e 3 intermunicipais.

Atualmente, o Metrô de São Paulo tem diversas obras de expansão em andamento, incluindo a Linha 4-Amarela (expansão para Taboão da Serra, com início em 2025 e previsão para 2028), a Linha 2-Verde (expansão até a Penha, com entrega das fases 1 e 2 entre 2027 e 2028), a Linha 17-Ouro (expansão para o Aeroporto de Congonhas, com previsão para 2026), a Linha 6-Laranja (entre Morumbi e o centro, com início parcial das operações no fim de 2026), e a Linha 19-Celeste (projeto para expandir a rede para o ABC), além de projetos para o Trem Intercidades (TIC) que ligará São Paulo a Campinas, com estação de integração em Água Branca, e a Linha 16-Violeta, que deve conectar Oscar Freire a Cidade Tiradentes.

Principais obras de expansão:

Linha 4-Amarela: A linha será expandida em 3,3 km, com três novas estações, incluindo Taboão da Serra e Carajá, em um investimento de R$ 3,4 bilhões.

Linha 2-Verde: A expansão levará a linha até a Penha, com a construção de oito novas estações, como Orfanato e Vila Formosa, beneficiando mais de um milhão de pessoas.

Linha 6-Laranja: A linha, de responsabilidade do setor privado, terá o início parcial de operações no fim de 2026, com 15 estações previstas.

Linha 17-Ouro: Esta linha de monotrilho conectará o Aeroporto de Congonhas à Estação Morumbi e à Linha 5-Lilás, com previsão de conclusão em 2026.

Linha 19-Celeste: Um novo projeto para expandir a rede do Metrô de São Paulo para o ABC, mas ainda sem cronograma definido.

Outras obras e projetos futuros:

Trem Intercidades (TIC): O projeto inclui o Eixo Norte, que ligará São Paulo a Campinas, passando por estações como Água Branca, que também terá integração com o Metrô e outros trens.

Linha 16-Violeta: O Metrô está trabalhando na concepção desta nova linha que deve ligar Oscar Freire a Cidade Tiradentes, aproximando a Zona Leste da área central.