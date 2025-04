Metrô chega aos 57 anos de operação

Há exatos 57 anos, o Metrô mudou a cara da cidade ao implantar a primeira rede metroviária do Brasil. Neste período, a empresa segue com a expansão de sua rede, inovando suas tecnologias e fortalecendo seus laços com a população.

Desde sua fundação no dia 24 de abril de 1968, a Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô protagonizou uma das maiores transformações urbanas do país, ao tirar do papel o primeiro sistema de transporte rápido sobre trilhos do Brasil.

Um projeto que nasceu com base em estudos detalhados – em 1967 foi realizada a primeira Pesquisa Origem e Destino – e virou símbolo de modernidade, integração e eficiência, transportando milhões de pessoas diariamente.

Com a inauguração da primeira linha em 1974, a cidade passou a se reorganizar em torno das estações, e o Metrô se consolidou como um eixo de mobilidade e desenvolvimento. Hoje, com 104,4 km de extensão, 94 estações e cerca de 4 milhões de passageiros transportados por dia útil, o sistema é referência internacional em operação, engenharia e tecnologia.

O passado e o presente são motivo de orgulho, mas o Metrô celebra 57 anos olhando para o futuro. A companhia está investindo em novas linhas, automação, sustentabilidade e inteligência artificial, mantendo seu papel de vanguarda.

Destaques incluem:

• As obras da Linha 2-Verde até Penha,

• Obras do monotrilho da Linha 17-Ouro

• Obras de expansão da Linha 15-Prata

•Preparativos para a futura Linha 19-Celeste, que conectará Guarulhos ao centro da capital.

• A expansão de sistemas como o UTO (Unattended Train Operation) e a IA para monitoramento dos trens.

Mais que um meio de transporte, o Metrô é parte do dia a dia da cidade — conectando pessoas, histórias e culturas. A data é um convite para relembrar o passado, valorizar quem constrói essa história e compartilhar o que vem pela frente.