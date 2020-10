Metrô celebra Halloween

Neste sábado, 31 de outubro, data do DIA DAS BRUXAS, evento popular nos Estados Unidos onde é conhecido como HALLOWEEN, o Metrô de São Paulo vai interagir com seus passageiros colocando para circular na Linha 1- Azul (Jabaquara-Tucuruvi) um trem caracterizado com adereços e adesivos que vão lembrar as figuras que representam a festa. Funcionários também estarão vestidos à caráter e embarcados no trem.

A primeira viagem do trem estava agendada por volta das 10h a partir da estação Jabaquara.

Estratégias diferenciadas no Dia de Finados

Para a segunda-feira (2), Dia de Finados, o Metrô adotará estratégias diferenciadas de operação para atender aos passageiros que visitarem os cemitérios próximos das estações Clínicas (Linha 2-Verde), Carrão (Linha 3-Vermelha) e Oratório (Linha 15-Prata).

Nestas estações, a Companhia vai reforçar o quadro de agentes de estação e de segurança para auxiliarem no embarque e desembarque de idosos e pessoas com deficiência (PCD), além de intensificar a limpeza nas áreas com mais circulação de pessoas.

O Metrô vai distribuir máscaras de proteção facial nas estações citadas e disponibilizar locais para o descarte correto de máscaras usadas. Para auxiliar na organização do fluxo dos passageiros, serão emitidas mensagens sonoras nos trens e estações. A operação também será monitorada e sempre que constatado o aumento de demanda no local, o Centro de Controle Operacional (CCO) vai colocar mais trens em circulação.

Para evitar acidentes, recomenda-se atenção especial nas escadas rolantes e fixas. O Metrô também recomenda a compra antecipada das passagens, evitando evitar filas. Em caso de dúvidas, os passageiros podem solicitar ajuda aos funcionários. Outras informações podem ser obtidas na Central de Informações pelo telefone 0800 770 7722, das 5h00 à meia-noite, ou nos perfis do Metrô nas redes sociais.