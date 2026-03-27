Metrô busca projeto imobiliário para terminal Vila Mariana

O Metrô publicou um edital de chamada pública para captar propostas do setor privado para o desenvolvimento imobiliário nos terminais integrados às estações Vila Madalena (Linha 2-Verde), Vila Mariana (Linha 1-Azul) e Belém (Linha 3-Vermelha – Terminal Norte). A iniciativa busca utilizar melhor os terrenos da Companhia, gerar receitas não tarifárias e incentivar a requalificação urbana sem comprometer a operação de transporte.

Nesta primeira fase, o edital não define previamente o tipo de empreendimento. O objetivo é permitir que o mercado indique modelos de negócio, formatos de parceria e usos possíveis, evitando o modelo tradicional de concessão ou alienação e ampliando a competitividade. As contribuições recebidas ajudarão o Metrô a estruturar a solução final para cada área.

Os três terminais estão em regiões de grande circulação e potencial de valorização: Vila Madalena recebe cerca de 42 mil passageiros por dia útil em área de 3.784 m²; Vila Mariana, aproximadamente 105 mil, em 8.276 m²; e Belém (Norte), cerca de 60 mil, em 5.366 m². Esses locais oferecem condições para implantação de atividades econômicas e serviços que dialoguem com o entorno e o fluxo de passageiros.

A participação do Metrô será restrita aos imóveis, sem aporte financeiro. O parceiro privado ficará responsável pelo desenvolvimento completo dos projetos, incluindo estudos, regularização, estruturação financeira e contratação de incorporadores e construtoras. A parceria será estruturada por meio de fundos de investimento. A operação dos terminais será mantida integralmente durante todas as etapas.

O processo de seleção ocorrerá como “oportunidade de negócio”, nos termos da Lei das Estatais, permitindo análise qualitativa das propostas.

O edital prevê fases de esclarecimentos, envio de propostas vinculantes, possíveis complementações e posterior negociação dos contratos com o proponente mais bem classificado. Para assegurar rigor jurídico e técnico, o Metrô conta com consultoria do escritório Machado Meyer Sendacz Opice.