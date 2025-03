Foto: Andreia Machado

Idealizado pela Kavantan & Associados, o projeto ensina técnicas como cestaria sustentável, tecelagem em teares, bonecas e brinquedos tradicionais, cerâmica, crochê e costura, mosaico vivo e maracatu. Alunos e mestres também exibem seus trabalhos em uma exposição

Transmitir saberes tradicionais para jovens e valorizar o trabalho de artesãos e mestres da cultura popular são grandes objetivos do projeto Mestres do Futuro Caixa – Jardim Ângela. A iniciativa oferece uma série de oficinas gratuitas para jovens moradores do Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo. As inscrições para essas atividades estão abertas até o dia 10 de março e as aulas começam na segunda quinzena do mês, em diversos espaços do bairro (veja a programação completa abaixo).

Entre os outros objetivos do projeto, estão oferecer uma formação em empreendedorismo criativo para jovens; gerar trabalho e renda nas comunidades atendidas; sensibilizar instituições e o poder público em relação ao reconhecimento do trabalho artesanal; promover o respeito pela diversidade cultural da população frente às manifestações culturais presentes nas comunidades periféricas; e difundir o conceito de sustentabilidade.

“Além da preservação, difusão e promoção da cultura popular local e dos saberes tradicionais, o Mestres do Futuro tem a proposta de oferecer alternativas de geração de renda através do empreendedorismo criativo, em contraponto à oportunidades de trabalho no centro expandido da cidade, geralmente com baixas remunerações em função do pequeno grau de instrução formal dos jovens. Ao repassar para os jovens técnicas tradicionais, que podem ser aproveitadas para a criação e venda de objetos contemporâneos, o projeto consegue atingir diferentes pontos para o desenvolvimento da comunidade do Jardim Ângela e da juventude que lá vive”, reflete Sonia Kavantan, a idealizadora do projeto.

O Mestres do Futuro Caixa – Jardim Ângela é idealizado e realizado pela Kavantan & Associados, com patrocínio da CAIXA.

Esta é a quarta edição da iniciativa. A primeira aconteceu em 2008/2009 em 14 cidades do interior do Pará e do Maranhão; a segunda ocorreu em 2012/2013 em 10 cidades da chamada Estrada Real; e a terceira está em desenvolvimento na Brasilândia, Cidade Tiradentes, Rio Pequeno e Sapopemba.

Dinâmica do projeto

As oficinas devem acontecer ao longo de três meses, de meados de março a metade de junho, com encontros três vezes por semana, em turmas de até 25 jovens e têm uma carga horária total de 108 horas. Os mestres que ministram as aulas foram selecionados por meio da curadoria de Karoline Caetano Brito e receberam uma capacitação para adequarem suas ações ao contexto e objetivos do projeto.

Podem participar das oficinas jovens de 15 a 21 anos moradores do Jardim Ângela, que estejam frequentando ou tenham finalizado o ensino médio prioritariamente em escolas públicas. As inscrições acontecem até o dia 10 de março e mais informações estão no site: https://mestresdofuturojdangela.com.br/.

Todo o material é oferecido gratuitamente aos aprendizes. Ao final das aulas, os participantes das oficinas e mestres têm a oportunidade de exibir seus trabalhos em uma exposição gratuita que circula pelo próprio Jardim Ângela, nos meses de julho e agosto, e passa pela Caixa Cultural São Paulo, em setembro.

Saberes artesanais

A mestra Meire Pacheco ministra a oficina Cestaria Sustentável: Tramas de Jornal, na qual os participantes aprendem a tramar e moldar peças criativas de decoração e utilitárias reaproveitando jornais.

Outra atividade é Criatividade Tecida: Tecelagem em Teares, com a mestra Tânia Alves, na qual os participantes terão contato com teares e fios diversos, explorando padrões, texturas e cores para criar peças únicas, como bolsas, tapetes, painéis decorativos, entre outros.

Resgatar o encanto do brincar é a missão da oficina Feito à Mão, Feito para Brincar: Bonecas e Brinquedos Tradicionais, com a mestra Lilian Camargo, que ensina técnicas tradicionais de construção de brinquedos e bonecas.

Em Fios Criativos: Moda Artesanal em Crochê e Costura, com a mestra Vera Santos, os participantes aprendem essas duas técnicas manuais para criar peças personalizadas de vestuário, acessórios e decoração, todas cheias de estilo.

Já na oficina Mosaico Vivo: Arte Coletiva Transformando o Bairro, com o mestre Ronaldo Bozzi, os participantes aprenderão a transformar, de forma coletiva, cacos de cerâmica e vidro em murais coloridos e expressivos. Também aprenderão a aplicar a técnica em objetos de decoração.

E, em Terra e Tradição, Arte Afro-brasileira em Cerâmica, com o mestre Jair Guilherme, os jovens exploram as tradições da cerâmica afro-brasileira, aprendendo técnicas básicas para criar peças artísticas e utilitárias.

Por fim, na oficina Toques de Resistência: Maracatu, Ritmo e Identidade, com os mestres Jota Vianna e Roberta Marangoni, os participantes vivenciarão o maracatu, aprendendo seus ritmos, movimentos e a importância dessa expressão cultural na construção de identidade e resistência, além de construírem alguns instrumentos musicais utilizados.

Sobre a Kavantan & Associados

Com 38 anos de trajetória, a Kavantan & Associados – Projetos e Eventos Culturais é uma empresa que visa a difusão cultural: dá forma às ideias e propostas de trabalhos artísticos, elabora, produz e divulga projetos para artistas, instituições e empresas. Formada por gestores e produtores com experiência em diversas áreas do setor cultural e corporativo, a empresa pensa e realiza projetos sob medida para atender diferentes necessidades, sempre através de uma análise detalhada do cenário em que o cliente se encontra.

Entre alguns dos muitos projetos já realizados pela Kavantan & Associados, estão Arte na Comunidade, Dramaturgias Urgentes e os espetáculos Quem Prospera Sempre Alcança, Casa Estranha e Comédias Furiosas, todos escritos por Leonardo Cortez; Direto ao Ponto, uma intervenção musical em parceria com a SP Trans; Palavra de Stela, com adaptação e direção de Elias Andreato; e Aeroplanos, escrito por Carlos Gorostiza e dirigido por Ednaldo Freire.

Serviço

Mestres do Futuro Caixa – Jardim Ângela

Público Alvo: jovens de 15 a 21 anos moradores do Jardim Ângela, que estejam frequentando ou tenham finalizado o ensino médio prioritariamente em escolas públicas.

Quanto: Grátis

As inscrições são pelo site: https://mestresdofuturojdangela.com.br/

Confira abaixo mais detalhes sobre as oficinas

Cestaria Sustentável: Tramas de Jornal, com Meire Pacheco

A arte da cestaria ganha uma nova roupagem com o reaproveitamento de jornais. Nesta oficina, os participantes aprenderão a tramar e moldar peças criativas de decoração e utilitárias, unindo técnica artesanal e sustentabilidade.

Onde será realizada a oficina?

Local da oficina: Instituto Favela da Paz

Endereço: Rua Miguel Dionísio Valle, 35 – Jardim Nakamura

Datas das oficinas: Segundas, quartas e sextas – 14h às 17h

Inscrições: https://mestresdofuturojdangela.com.br/oficina-cestaria/

Criatividade Tecida: Tecelagem em Teares, com Tânia Alves

A tecelagem manual é uma das técnicas mais antigas da humanidade. Nesta oficina, os participantes terão contato com teares e fios diversos, explorando padrões, texturas e cores para criar peças únicas, como bolsas, tapetes, painéis decorativos, entre outros.

Onde será realizada a oficina?

Local da oficina: Santos Mártires

Endereço: Rua Luís Baldinato, 9 – Jardim Sonia Regina

Datas das oficinas: Quartas, quintas e sextas – 14h às 17h

Inscrições: https://mestresdofuturojdangela.com.br/oficina-tecelagem/

Feito à Mão, Feito para Brincar: Bonecas e Brinquedos Tradicionais, com Lilian Camargo

Resgatando o encanto do brincar, esta oficina ensina a confeccionar bonecas e brinquedos artesanais, valorizando técnicas tradicionais e estimulando a criatividade.

Onde será realizada a oficina?

Local da oficina: Santos Mártires

Endereço: R. Luís Baldinato, 9 – Jardim Sonia Regina

Datas das oficinas: Terças, quartas e sextas, das 14h às 17h

Inscrições: https://mestresdofuturojdangela.com.br/oficina-brinquedos/

Fios Criativos: Moda Artesanal em Crochê e Costura, com Vera Santos

Aqui, linhas e tecidos se transformam em moda! Os participantes aprenderão crochê e costura manual para criar peças personalizadas de vestuário, acessórios e decoração, todas cheias de estilo!

Onde será realizada a oficina?

Local da oficina: Casa de Cultura e Educação São Luíz

Endereço: R. José Manoel Camisa Nova, 30 – Parque Santo Antônio

Datas das oficinas: Segundas, terças e quintas – 14h às 17h

Inscrições: https://mestresdofuturojdangela.com.br/oficina-croche-e-costura/

Mosaico Vivo: Arte Coletiva Transformando o Bairro, com Ronaldo Bozzi

O mosaico é uma arte que dá vida a espaços urbanos. Nesta oficina, os participantes aprenderão a transformar, de forma coletiva, cacos de cerâmica e vidro em murais coloridos e expressivos. Também aprenderão a aplicar a técnica em objetos de decoração.

Onde será realizada a oficina?

Local da oficina: Bloco do Beco

Endereço: R. Bento Barroso Pereira, 288 (Antigo n° 2) – Jardim Ibirapuera

Datas das oficinas: Terças, quartas e sextas – 13h30 às 16h30

Inscrições: https://mestresdofuturojdangela.com.br/oficina-mosaico/

Terra e Tradição, Arte Afro-brasileira em Cerâmica, com Jair Guilherme

A argila e o fogo moldam a cultura! Nesta oficina, os participantes explorarão as tradições da cerâmica afro-brasileira, aprendendo técnicas básicas para criar peças artísticas e utilitárias.

Onde será realizada a oficina?

Local da oficina: CEU Casa Blanca

Endereço: R. João Damasceno, 85 – Vila das Belezas

Datas das oficinas: Segundas, quartas e sextas – 15h às 18h

Inscrições: https://mestresdofuturojdangela.com.br/oficina-ceramica/

Toques de Resistência: Maracatu, Ritmo e Identidade, com Jota Vianna e Roberta Marangoni

O som dos tambores conta histórias! Nesta oficina, os participantes vivenciarão o maracatu, aprendendo seus ritmos, movimentos e a importância dessa expressão cultural na construção de identidade e resistência. A oficina também contempla a construção de alguns instrumentos típicos usados no Maracatu.

Onde será realizada a oficina?

Local da oficina: Espaço Cultural CITA

Endereço: Rua Aroldo de Azevedo, 20 – Jardim Bom Refúgio

Datas das oficinas: Segundas, quartas e sextas – 14h às 17h

Inscrições: https://mestresdofuturojdangela.com.br/oficina-maracatu/