Mesmo fechada Casa das Rosas promove encontros literários online

A Casa das Rosas aposta no universo online para atender o público interessado em literatura. O encontro.com, projeto de conversas virtuais com diversos temas ligados à escrita, à edição e circulação de livros, ao universo literário, à carreira de escritor e à literatura e sua relação com o momento atual.

Os conteúdos são realizados pelo Centro de Apoio ao Escritor (CAE) da Casa das Rosas, que visa a contribuir para a formação de autores e leitores e orientá-los nos possíveis caminhos da carreira literária.

O encontro.com Manuel da Costa Pinto abre o projeto no dia 14 de abril. Manuel estará à frente da proposta “Distopia e epidemia na literatura”. O jornalista e crítico literário é mestre em teoria literária e literatura comparada pela Universidade de São Paulo (USP) e foi um dos criadores da “Cult”, revista que editou por seis anos.

Em 21 de abril, “Encruzilhadas da literatura negra” é o tema do encontro.com que terá a participação de Cidinha da Silva. Historiadora e escritora, Cidinha presidiu o GELEDÉS – Instituto da Mulher Negra, e atua como escritora e editora na Kuanza Produções. Possui 17 livros publicados, nos gêneros crônica, conto, ensaio, dramaturgia e infantil/juvenil. Suas obras já foram traduzidas para o alemão, catalão, espanhol, francês, inglês e italiano.

Mediação

Cada encontro tem limite de 50 participantes e serão mediados pelo coordenador do CAE e o público poderá interagir com perguntas. A programação será quinzenal, às terças-feiras, das 19h às 20h. As inscrições do público serão feitas pela internet e os participantes receberão o link do encontro virtual, que será na plataforma Google Hangout Meet.

Também em abril, os encontros do “Páginas Abertas: poéticas sincrônicas” farão parte da programação. Nesta série, agora em formato online, serão abordados livros de autores que foram referências importantes para Haroldo de Campos, destacando a presença em seu acervo e ressaltando a atualidade de seu percurso crítico.

No curso Haroldo de Campos e o pensamento científico, Raquel Campos, doutora em Literatura na Universidade de Brasília (com Doutorado Sanduíche nos Estados Unidos, na Universidade Yale), apresentará as afinidades da obra de Haroldo com as ciências, em especial com a física, evidenciadas no livro A Máquina do Mundo Repensada e em outros poemas anteriores. A relação entre arte e ciência é um tema fundamental para se compreender o dinamismo de informações da atualidade.

O curso será às quintas-feiras, 23 e 30 de abril e 7 e 14 de maio, das 19h às 21h. Para participar, basta realizar a inscrição online, até o preenchimento das vagas. As aulas serão ministradas em plataforma online e o acesso será enviado para o e-mail cadastrado na ficha de inscrição. Aos participantes que atingirem o mínimo de 75% de frequência, será emitido o certificado digital.