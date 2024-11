Menu diversificado do Chaplin é ideal para festas de confraternização

Almoço, happy hour ou jantar? Prefere agendar no fim de semana ou em dia útil? Porções, churrascos, pratos clássicos paulistas, massas, peixes, frangos, pizzas ou porções? Seja qual for a opção para confraternizar com os amigos, coletas de trabalho ou familiares nesse fim de ano, a diversidade do cardápio e horários do Chaplin Restaurante e Pizzaria certamente tem uma pedida adequada às suas necessidades.

O amplo salão, climatizado e versátil para montar mesas dos mais diferentes tamanhos, também está pronto para receber com conforto. O cardápio repleto de opções é ideal tanto para aqueles grupos que querem simplificar na hora de pedir – todos os convidados comem pizza, por exemplo, ou churraco – ou para quem vai liberar para que cada participante possa fazer sua escolha individual. Para garantir sua reserva, informe-se pelo telefone (11) 5079-9466.

“Mas é bem importante que os grupos façam a reserva antecipadamente, já que nessa época o movimento é grande, especialmente para grupos numerosos”, explica Myrian Marquez, que comanda a casa. Ela ainda ressalta que, em seus 60 anos de existência, o Chaplin conquistou já uma clientela habituada não só a promover encontros de confraternização no fim do ano. “Aqui é o restaurante que a família se une sempre que tem uma comemoração: um aniversário, a despedida de alguém que vai viajar, a celebração de um novo emprego, a conquista de novos negócios na empresa…”, relata.

Vale destacar que quando se fala em versatilidade, a boa comida é trunfo constante. “Não basta apenas ter um menu com muitas opções, o prato tem que ser bem feito, seguindo receitas clássicas, e bem servido”, completa o sócio Eduardo Marquez.

Boa parte da clientela fiel não abre mão da tradição de chamar à mesa pratos como o Filé a Cubana, o Pintado na Brasa, o Cordeiro Assado, o Bacalhau a Gomes de Sá, o Rondelli de Presunto e Queijo ao Forno, o Filé ao Molho Madeira…

Para quem prefere tomar uma cervejinha acompanhada de porções, bem no estilo curtir happy hour batendo papo com os colegas de trabalho, vale apontar que o capricho das receitas se repete no Filé Aperitivo com Cebola, o Provolone à Milanesa, a polenta frita, o bolinho de bacalhau, as batatas francesas, Calabresa Frita… A caipirinha da casa também é um arraso.

As pizzas, que podem inclusive ser fatiadas no estilo aperitivo, podem ser inclusive chamadas à mesa no almoço! Isso mesmo, não só nas confraternizações, mas o Chaplin serve pizzas também durante o dia ao longo do ano todo. Que tal um bom vinho para acompanhar? E, olha só, além das pizzas tradicionais, originais da casa e especiais, o Chaplin tem ainda tentadoras pizzas doces.

A Pizza de Nutella (creme italiano de cacau com avelãs) e morangos frescos picados leva o nome do filme “O Garoto”, de Chaplin, e tem opção de vir acompanhada de sorvete de creme. Ali, a pizza doce de Banana vem acompanhada de Catupiry, criando um contraste delicioso entre a fruta caramelada, o queijo e pitadas de canela.

BLACK FRIDAY 20% DE DESCONTO!!!

E por falar em fim de ano e pizzas cheias de sabor, o Chaplin não poderia ficar de fora das promoções da Black Friday. Na próxima sexta, 29/11, todas as pizzas estarão com desconto de 20% de desconto! Vale tanto para o jantar no salão quanto para pedidos por delivery. Mas, atenção: a promoção vale só para sexta, 29/11! Não perca! Transforme sua Black Friday em uma noite inesquecível com a melhor pizza da cidade. Marque na agenda e chame a família e os amigos!

O Restaurante e Pizzaria Chaplin fica na Rua Luis Góis, 1231 – Vila Mariana. Nas redes sociais, siga: @restauranteepizzariachaplin/.

Mais informações, reservas e pedidos pelo telefone (11) 5079-9466.