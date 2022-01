Megapostos e drive-thrus têm também contra a gripe

A Prefeitura retomou a aplicação da vacina contra gripe na cidade, ainda antes do Natal. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), embora o calendário nacional tenha estabelecido a campanha contra gripe entre abril e agosto, a ação foi retomada para diminuir os casos de doenças respiratórias, que nos últimos dias foram responsáveis por um aumento significativo na demanda por atendimento nas unidades de saúde.

A medida foi possível devido ao envio de doses pelo Instituto Butantan, que atendeu a um pedido da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) da SMS.

Durante a 24ª Campanha Municipal de Vacinação contra o vírus Influenza, que aconteceu de 12 de abril a 31 de agosto, obedecendo ao calendário nacional, com vacinas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, cerca de 4,5 milhões de pessoas receberam a vacina na cidade.

Inicialmente, a ação estava destinada apenas às gestantes, puérperas, lactantes, idosos acima de 60 anos e crianças de 6 meses a 5 anos completos, que ainda não tinham sido vacinados em 2021.

Mas, foi liberada a aplicação para qualquer pessoa não imunizada contra Influenza desde terça, 28. Ou seja, a vacinação agora está liberada para todas as pessoas com idade acima de 6 meses, que não tenham se vacinado em 2021 contra a Influenza.

Não há necessidade de intervalo de aplicação de dose da vacina de influenza com a vacina contra a covid-19 e outras vacinas.

O vírus influenza é uma doença infecciosa febril aguda com maior risco de complicações em alguns grupos vulneráveis. A doença pode evoluir para formas mais graves, como Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e até óbito.

Outras ações

A SMS destinou parte dos leitos do Hospital Municipal da Brasilândia para o acolhimento e tratamento dos casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (Srags) na cidade. Além disso, a rede municipal da saúde está contratando profissionais da área e instalando tendas em unidades com maior número de atendimento para agilizar a triagem dos usuários dos serviços, a ampliação delas acontece de maneira gradual, de acordo com a demanda.

Para o atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19, atualmente, a capital paulista conta com os Hospitais Municipais Guarapiranga, Profa. Lydia Storópoli, Brasilândia e Tide Setúbal.

A SMS tem intensificado as ações de monitoramento e vem realizando testes rápidos em suas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs), Prontos Atendimentos (PAs) e prontos-socorros, no setor de triagem, para identificar os casos positivos de Covid-19.

Onde se vacinar:

A imunização ocorre nas 469 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), drive-thrus, megapostos e farmácias parceiras, ou seja, os mesmos locais em que são aplicadas as vacinas antiCovid. Confira os respectivos horários de funcionamento das unidades e mais informações sobre a vacinação contra a influenza no Instrutivo nº 5, que está disponível no site da SMS e pode ser consultado aqui.

O site deolhonafila.prefeitura.sp.gov.br também traz informações sobre horário e disponibilidade de doses tanto da vacina da gripe quanto contra Covid, além de indicar quais postos estão com fila maior ou com movimento mais tranquilo.