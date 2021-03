Mega Drive-thrus só voltam em nova etapa da vacinação

Os mega drive-thrus extras criados para vacinação em 19 pontos da cidade foram desativados e só voltarão a funcionar em 5 de abril, quando começa a ser atendido o público acima de 68 anos.

Segundo a Prefeitura, 83% do grupo prioritário entre 69 e 71 anos já foi vacinado, o que justifica a desativação. Mas, pessoas nessa e em outras faixas etárias que já foram iniciadas pelo cronograma da vacinação podem continuar buscando o imunizante – primeira ou segunda dose – em postos de saúde, muitos deles com sistema drive-thru.

Além das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que têm o sistema de drive-thru, as vacinas continuam sendo aplicadas nos Serviços de Assistência Especializada (SAE) e os centros-escolas. Aos sábados, os idosos podem procurar por uma das UBSs/AMAs Integradas para a imunização.

Até o dia 29 de março, o município de São Paulo já aplicou 1.693.065 doses, sendo 1.255.627 com a primeira e 437.438 com a segunda dose.

Com o encerramento temporário dos drive-thrus, as equipes de vacinação serão remanejadas para o atendimento nas unidades de vacinação do município e vão reforçar o atendimento em toda a rede da Secretaria Municipal da Saúde.

Quem pode ser vacinado

Até o momento, os grupos que fazem parte desta fase da campanha de vacinação contra a Covid-19 na capital são os seguintes públicos:

– Idosos com mais de 69 anos;

– Pessoas com 60 anos ou mais residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas);

– Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em Residências Inclusivas (institucionalizadas);

– População indígena vivendo em terras indígenas;

– Pessoas em situação de rua com mais de 60 anos (desde 12/02/2021);

– Trabalhadores da saúde conforme instrutivos disponíveis na página Vacina Sampa;

– Pessoas em situação de rua que estão cadastradas nos Centros de Acolhida;

– Trabalhadores que atuam no atendimento à vulneráveis nos equipamentos públicos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC);

– Profissionais que atuam no serviço funerário público e privado;

Serviço:

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Horário: de segunda a sexta, das 7h às 19h. Os endereços das unidades podem ser acessados pela ferramenta Busca Saúde: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/

UBSs com sistema drive-thru

Horário: 8h às 17h

Veja aqui a lista com os endereços dos postos drive-thru nas UBS’s da capital: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=308495

AMAs/UBSs Integradas

Horário: 7h às 19h, inclusive aos sábados. Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=308509

17 SAEs

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/istaids/index.php?p=245171

Três centros-escolas

Horário: De segunda a sexta, das 8h às 17h

Centro-Escola Barra Funda – Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro Centro-Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã

Informações também podem ser obtidas acessando o link Vacina Sampa: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=307599