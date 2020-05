Máscaras serão obrigatórias em todo estado a partir do dia 7

O uso de máscaras será obrigatório em todo o Estado de São Paulo a partir da próxima quinta-feira, dia 7 e maio. A definição de eventuais multas ou punições às pessoas que descumprirem a regra vai ficar a cargo de cada Prefeitura e ainda não se sabe como será feita a fiscaliação, especialmente na capital paulista.

A máscara já é obrigatória no transporte público – ônibus, metrô, tróleibus – não só na capital mas também em todo interior e litoral paulista. Motoristas e passageiros de aplicativos de transporte e táxis já devem usar as máscaras. Empresas de ônibus serão multadas em R$ 3 mil a cada ônibus flagrado transportando pessoas sem máscara.

A partir do dia 7, o que muda é que as pessoas devem passar a usar as máscaras em todas as atividades externas – saídas para supermercados, compras, etc.

Algumas dúvidas se mantém sobre o uso das máscaras. Dentro de automóveis particulares, por exemplo, será obrigatório o uso?

A Prefeitura já antecipou que a quarentena vai continuar valendo na capital paulista após o dia 11 de Maio, data que havia sido pré-anunciada pelo Governo do Estado como de provável início de abertura gradual e regionalizada do comércio no Estado.

Sobre as escolas, a previsão é de que as escolas sejam reabertas em julho, mas só para as crianças menores e ainda assim talvez em apenas algumas regiões do Estado onde as estatísticas mostrem baixo índice de contágio e mortalidade.