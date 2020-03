Marmitex é opção saborosa e econômica para almoço

Em tempos de coronavirus, uma boa alternativa para fazer as refeições em horário de almoço durante a semana, tanto para famílias quanto para quem trabalha em home office, é pedir um marmitex. Quentinho, com tempero caseiro e com diversas alternativas para variar a refeição e garantir equilíbrio nutricional.

E, além de tudo, ainda economiza evitando o desperdício de ingredientes, com porções adequadas. Sem falar no apoio ao comerciante local. Na Vila Clementino, o Restaurante Malagueta continua funcionando e fazendo entregas normalmente. Também é possível retirar no local. Para profissionais da saúde, a taxa de entrega nem é cobrada, durante esse período de crise.

“Além de entregar em escritórios e estabelecimentos comerciais dos mais diferentes tipos, também temos muitos clientes em casas. É trabalhoso e caro cozinhar diariamente”, analisa Milene Wittmann, proprietária do Malagueta, explicando a alta na procura por delivery que teve no último ano.

“Quando cozinhamos em casa, há sempre um alto risco de desperdício. Ou de repetir demais o cardápio, o que não é nem gostoso nem saudável”, completa a sócia Liliane Kondo.

Para garantir essa variedade e também aquele tempero caseiro de que ninguém abre mão, o restaurante oferece seis opções de “Comerciais”, Pratos do dia (duas opções por dia, de segunda a sexta) e quatro pedidas Fitness. Há ainda possibilidade de pedir pratos Extras, em três versões diferentes.

Entre os comerciais, a clientela pode pedir bife acebolado, Picadinho, Filé de Frango, Calabresa Acebolada, Omelete e Linguiça Toscana. Todos acompanham arroz, feijão, salada e batatas fritas. Qualquer uma das opções custa apenas R$ 17,90.

Já os pratos Extras têm a mesma combinação, mas o cliente pode optar entre Bife a Parmigiana, Frango a Parmegiana e Bife a Cavalo, por um valor de R$ 19,90.

As pedidas fitness também custam R$ 17,90. A opção pode ser por frango, bife ou omelete, acompanhados de arroz integral, legumes cozidos e salada.

Pratos do Dia

Para garantir diversidade, o Malagueta também investiu naqueles pratos que todo mundo ama, para o dia a dia. O valor é de R$ 19,90 por prato.

Às segundas, as receitas são o tradicional Virado à Paulista ou Escondidinho de Carne.

Costela com mandioca e estrogonofe de frango são as alternativas às terças-feiras.

De quarta, claro, tem a “imperdível” feijoada, considerada carro chefe do cardápio do Malagueta. Ou frango com creme de milho.

A clientela pode optar entre Rabada ou Talharim com Carne Assada, às quintas.

E às sextas é dia de Filé de Peixe ao Molho de Camarão ou Costela ao Molho Barbecue.

Ou seja, com tanta alternativa, dá até para pedir uma opção diferente a cada dia útil do mês!

A taxa de entrega é de R$ 5,00 (consulte área) ou o cliente pode retirar no Restaurante, que fica na Rua dos Otonis, 537, próximo à estação Hospital São Paulo do metrô (LInha 5 – Lilás). Telefone: 4563-2955.

Ou peça pelo WhatsApp: 9 9223-6029 (clique e acesse o aplicativo). Aceita todos os cartões.