Mais gastronomia no Aeroporto de Congonhas

As mudanças para o Aeroporto de Congonhas, desde que foi concedida sua administração para a iniciativa privada, não se restringem aos serviços aeronáuticos, embarque e desembarque dos passageiros, trânsito do entorno, estacionamento e fluidez no acesso. A promessa também inclui ampliação das áreas comerciais e ofertas de novas opçõem em gastronomia. Será que conseguirão recuperar aquele velho hábito paulistano de ir até o aeroporto só para tomar um café e observar a movimentação das aeronaves?

Difícil dizer, especialmente enquanto ainda não há conexão do Aeroporto com a malha metroviária da cidade, o que deve acontecer com a prometida abertura da Linha 17 Ouro, em monotrilho suspenso, prevista para o ano que vem. Mas, quem já vai para Congonhas para passear, pegar voos, buscar ou levar passageiros já conta com algumas novidades.

A administradora Aena informa que sete novas marcas de produtos e serviços desembarcaram no segundo mais movimentado aeródromo do país, aumentando as opções de compras e alimentação. A movimentação reforça a vocação de Congonhas como uma importante vitrine para que as empresas se aproximem dos milhares de passageiros que passam anualmente pelo aeroporto.

“Em menos de um ano de operação, começamos a ver a revolução comercial de Congonhas tomar forma. Buscamos sempre marcas que tenham alinhamento com o público do aeroporto e ofereçam produtos e serviços de excelência”, comemora Juan José Sanchez, diretor comercial da Aena Brasil.

Alta coquetelaria

A APTK, referência em alta coquetelaria, chega ao terminal com receitas autorais e clássicas, assinadas pelo premiado bartender Ale D´Agostino. A marca se instalou no corredor entre o check-in e o saguão central, e já se tornou um ponto de parada obrigatório para quem deseja desfrutar de um drink excepcional antes da viagem ou encontrar o presente perfeito para aquela pessoa especial.

O Grupo Fit expandiu sua presença no aeroporto com duas novas lojas. A Fit Food é a operação focada em alimentação saudável, enquanto a Casa Qualycon é famosa pelos salgados fresquinhos. Tudo isso posicionado estrategicamente para oferecer alimentação de qualidade aos passageiros.

Vale relembrar que Congonhas já tem mais de 30 opções em gastronomia, desde unidades fast food a restaurantes com área reservada exclusiva.

Baccio di Latte, Kopenhagen, Mr Cheney, Pizza Hut e Starbucks são algumas das marcas conhecidas que já têm lojas ali.

Entre as opções de restaurantes, há Kozinha Árabe, Kozinha Sushi, Giraffa’s, Noar – Culinária a Mão, Restaurante Bom Senso, Grand Cru, Restaurante Santa Luzia, La Fortuna.

Outras lojas

Outra inauguração foi da Bola Show, especializada em artigos esportivos, apresenta uma ampla gama de produtos para quem é fã de esportes, incluindo uma linha infantil pensada para os pequenos torcedores. E quem está precisando relaxar um pouco antes de um voo, pode aproveitar o Everywhere Spa, que concluiu seu retrofit e agora está próximo ao Portão 6, na área de embarque. Além da tradicional quick massage, há também opções de massagens terapêuticas e manipulação articular.

Também na área pública de Congonhas, a Energia Natural chegou com sua essência de brasilidade e uma variedade de roupas, acessórios e presentes eco-friendly. Comprometida com práticas sustentáveis, a marca é ideal para compras conscientes e estilosas.

Para completar as novidades, a Movida, uma das maiores locadoras de veículos do país, inaugurou sua nova loja na área de desembarque. O espaço se destaca pela homenagem que a marca faz à capital paulista com uma reprodução da icônica da ponte estaiada.

A Aena, administradora, ainda promete para os próximos meses, novas opções de lojas, restaurantes e lanchonetes.