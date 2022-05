Mães merecem realçar beleza

Quando se pensa no conceito da maternidade, é inevitável pensar em força combinada com sensibilidade. Mas, ser mãe também resulta em muita dedicação aos filhos e, infelizmente, às vezes, descaso consigo mesma. Então, que tal presentear sua mãe com cuidados com o visual. Ou, por que não, presentear-se?

Se dia das mães é todo dia, como se costuma dizer, então escolha uma data e mude os cabelos, com um novo corte e cor, cuidados com podologia, tratamento capilar…

“Não há receita para ser feliz. Mas há produtos incríveis para cuidar dos cabelos, das unhas, e tantas outras formas de encontrar a própria beleza, seja lá qual for sua idade, tipo físico”, opina Rosemary Teruo Inoki, do salão de beleza Cut & Color, localizado na região da estação Praça da Árvore.

Ela conta que o salão se firmou nos últimos sete anos por conta da diversidade de sua clientela. São pessoas de todas as idades, gostos, tendências, tipos físicos. “Em comum, o entendimento de que é preciso ter autoestima e que beleza também é saúde – mental e física.”, avalia.

Rose e a sócia, Michelle Ceródio, são profissionais formadas pela escola Soho e com experiência de mais de quinze anos em coloração, cortes e tratamentos.

“Quem não presta atenção a si mesma pode sofrer as consequências de uma vida feita só de trabalho e estresse. Sucesso é saber conciliar trabalho, família, diversão– mesmo que às vezes a gente se perca, erre, chore… se descabele”, brinca Michelle.

E quanto àquelas que optam por não ser mães? “Elas igualmente merecem não só respeito às suas escolhas. São mulheres decididas e que muitas vezes ficam tão descabeladas quanto qualquer outra mãe! O importante é reconhecer sua trajetória, valorizar seus pontos fortes, cuidar-se sempre”, completa Michela.

“O nosso trablaho é ajudar mulheres nesse processo de valorizar sues pontos fortes, destacar sua beleza, porque juntas somos melhores”, completa a profissional.

Serviço:

A Cut&Color fica na Rua Caramuru, 431 – Saúde, bem pertinho da estação Praça da Árvore do Metrô. Telefone: 2640-3660. Funciona de terça a sábado, das 10h às 18h. Veja no facebook.com/cutscolor ou instagram @cutscolorh fotos de visuais produzidos pelas pro fissionais.