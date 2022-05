Mães merecem experiência inesquecível

Nem sempre é simples decidir como homenagear e presentear mulheres especiais. Nossas mães, mães de nossos filhos, mães de esposas e maridos… Se está em dúvida sobre como celebrar a data, uma dica: que tal criar uma experiência inesquecível?

Presentes são bons, mas vivenciar o presente e recontar histórias do passado, fazer planos para o futuro, brindando a vida pode ser ainda melhor.

Por isso, terminar o Dia das Mães com um jantar especial é, certamente, uma decisão sensível e que vai gerar novas memórias.

A GattoFiga Pizza Bar ainda tem tudo que as mães gostam: no ambiente, luz amena, aromas incríveis, decoração suave e muito florida, tudo ao som de jazz.

As pizzas são do tipo napolitano, individuais, com coberturas únicas e originais. Mas que podem e devem ser compartilhadas, especialmente por aqueles que curtem a noite do jeito que merece: com entradinhas de igual inspiração italiana, drinks, boas conversas.

Quer a sugestão completa? Comece a noite com o Mini Calzzone 3 formaggi ou a Burrata, que ali vem acompanhada de pesto, nozes, tomatinhos confitados e acompanhado de um crostini. Boa para compartilhar é Clementine, massa fininha, tipo crostine, com mascarpone pesto, alcachofra, champignon, alecrim, tomilho, grana padano e azeite trufado.

Um drink que as mães podem curtir é o Bloody Mary, um clássico: vodca, suco de tomate, suco de limão, molho inglês, tabasco e pimenta. O detalhe é que na GattoFiga, é preparado com o especialíssimo Molho San Marzano, que também recobre todas as pizzas da casa.

Entre as pizzas, que tal uma cheia de personalidade? Para as fortes, a Putanesca é a dica, com Molho de Tomate, Aliche Espanhol Realmar, Azeitonas Pretas, Alho e Pimenta Dedo de Moça.

Mais suave? Peça pela Luca, com Molho de Tomate, Champignon, Abobrinha Marinada, Grana Padano, Fior Di Latte e finalizada com Azeite Trufado e Salsinha.

Ou algo mais clássico? Muitos dirão que nada se compara a uma incrível Margherita, com Molho de Tomate, Fior Di Latte e Manjericão.

Vale ressaltar que na GattoFiga a massa fermenta naturalmente, por até 72 horas. Depois, vai para o forno elétrico italiano Izzo Scunizzo Napoletano, que atinge até 480ºC por cerca de 90 segundos. Os ingredientes que compõem os sabores da casa são todos artesanais, selecionados e garantem uma experiência gastronômica inesquecível.

Cortesia para mães

A previsão indica que será uma noite ideal para curtir um bom vinho acompanhando as pizzas. Quem preferir uma boa e geladinha cerveja também encontra no cardápio.

Ao final, claro que não pode faltar uma boa sobremesa. No domingo, 8 de maio, Dia das Mães, elas vão ganhar um Bastoni di Latte, que vem acompanhada de doce de leite artesanal primoroso.

A GattoFiga Pizza bar oferece outras opções de sobremesa Panna Cotta, com calda de frutas vermelhas, os canolli, que podem ser de Nutella ou Ricota, e não poderia faltar o clássico italiano Tiramisú. O cardápio ainda traz a novidade da casa: mousse de chocolate com chocolate belga.

Como diriam nossas mães, o que se leva dessa vida é a vida que se leva.

Confira o cardápio completo em gattofiga.com. Fica na Rua Luís Gois, 1.625. Telefone/WhatsApp (11) 5587-1360– Esquina com Rua das Rosas. Nas redes sociais, siga @gattofigapizzabar.