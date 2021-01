MAC USP, no Ibirapuera, está aberto para visitação, com agendamento

Desde julho do ano passado, museus estão autorizados a reabrir para visitação na capital. Mas, o Museu de Arte Contemporânea da USP, que ocupa o prédio em frente ao Ibirapuera, optou por permanecer de portas fechadas, apenas com atividades online.

Agora, no entanto, o Museu voltou a receber público presencialmente, mas é preciso fazer agendamento prévio. A reserva gratuita do ingresso deve ser feito pela plataforma Sympla – sympla.com.br/visitamacusp – e todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19 devem ser seguidos.

Assim, a visita está condicionada à obrigatoriedade do uso de máscaras, a aferição de temperatura na chegada ao museu e o distanciamento entre os visitantes etc.

O acesso ao Museu é gratuito e os horários reservados para entrada no museu são distribuídos em intervalos de 2 horas, das 11h às 21 horas, de terça a domingo. Fique atento ao dia e horário que deseja agendar no sistema. Vale ressalvar que o Governo do Estado anunciará mudanças na classificação do Plano São Paulo nessa sexta, 22, e alterações no horário de visitação podem acontecer, como o provável fechamento nos finais de semana e encerramento de atividades mais cedo.

O limite de visitantes é de 150 pessoas por horário. Caso esse número não seja atingido com o agendamento, será permitido o acesso de visitantes espontâneos até o complemento do limite proposto.

O acesso ao museu será realizado gradualmente, de modo a garantir fluxo contínuo e evitar aglomerações.

As visitas não incluem monitoria ou mediação presencial de nosso serviço educativo, mas o agendamento permite acesso a todas as exposições atualmente em cartaz e ao mirante no terraço do Museu, que fica no oitavo andar do prédio e permite uma linda visão do parque do Ibirapuera e outros pontos da cidade.

O estacionamento é gratuito e exclusivo para visitantes do museu.

Por segurança, os guarda-volumes estão desativados para evitar o uso compartilhado. A equipe do Museu recomenda portar apenas bolsas pequenas e objetos pessoais. A acesso com malas, mochilas e outros objetos volumosos não é permitido;

A Biblioteca Lourival Gomes Machado mantém atendimento online via e-mail – bibmac@usp.br

O empréstimo de material bibliográfico deve ser solicitado via e-mail. A retirada será agendada previamente para a terça-feira seguinte, entre 12h e 15h.

O acervo bibliográfico não está liberado para uso, manuseio ou pesquisas pelos consulentes. O atendimento também está sujeito a alteração de acordo com protocolo recomendado pela Universidade de São Paulo e a evolução da situação da pandemia no estado.

O acesso ao café e à livraria está condicionada ao número máximo permitido de visitantes no prédio a às normas vigentes de prevenção e distanciamento social, mas não há necessidade de agendamento prévio. Já para o Restaurante Vista, o agendamento e reservas devem ser feitos pelo site: vistarestaurante.vistasaopaulo.com.br