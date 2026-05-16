Lounge terá troca de figurinhas e experiências da Copa do Mundo

E ntre os dias 15 de maio e 15 de junho, o Plaza Sul Shopping será palco de experiências e imersão na Copa do Mundo da FIFA 2026. O empreendimento traz o Lounge Visa, espaço temático criado especialmente para os apaixonados por futebol e colecionadores aproveitarem o período de troca de figurinhas em um ambiente confortável e interativo.

Instalado em área estratégica do empreendimento, o lounge contará com mesas, pufes e estrutura preparada para receber crianças, jovens e famílias durante toda a programação. A ativação estará aberta no horário de funcionamento do shopping e terá distribuição de brindes em ações especiais ao longo do período.

“Ao levarmos espaços de troca de figurinhas para os shoppings, queremos aproximar ainda mais a marca do dia a dia das pessoas, mostrando que Visa está presente nos pequenos e grandes momentos da torcida, inclusive quando ela se reúne para completar o álbum oficial”, afirma Carla Mita, vicepresidente de Marketing da Visa do Brasil.

A proposta é transformar o Plaza Sul Shopping em um ponto de encontro para os fãs do álbum oficial, incentivando a convivência, a diversão e a experiência coletiva que tradicionalmente movimenta o país durante a Copa.

“Copa do Mundo é um evento grandioso e que movimenta diversas frentes, muito além dos jogos disputados em campo. Se torna motivo de reunião familiar e amigos, movimenta as redes sociais e gera diversas experiências. O comércio também ganha destaque, seja pela venda de produtos oficiais, televisões e claro, o álbum de figurinhas. Estamos entusiasmados em fazer parte disso”, destaca Camila Ramm, gerente de marketing do Plaza Sul Shopping.

De acordo com dados da Circana, na última edição da Copa, em 2022, o segmento de figurinhas chegou a representar 12% do faturamento total do setor de brinquedos no Brasil. Atualmente, o setor de colecionáveis vive um momento de expansão global, tendo avançado 32% em 2025 e passado a representar 19% das vendas totais de brinquedos no mundo. Ela também impacta no comércio. Segundo matéria do Terra, donos de bancas de jornal relatam estar vendendo, em média, de R$ 10 mil a R$ 16 mil por dia.

“Este álbum de figurinhas é uma tradição imperdível passada de pai para filho em tempos de Copa do Mundo da FIFA, e claro que as trocas de figurinhas se tornaram uma prática inseparável da coleção, são memórias que levamos para uma vida toda e que passaremos para as gerações seguintes. Em nome da Panini, é uma felicidade tremenda poder realizar essa ação em parceria com a Visa e o Banco do Brasil. Mal podemos esperar para receber todos os colecionadores apaixonados com essa coleção única!”, comenta Raul Vallecillo, CEO da Panini Brasil.

Desenvolvidos em parceria com a helloo, plataforma de mídia DOOH e experiência de marca presente nos principais shoppings do país, os espaços de troca de figurinhas foram pensados para estimular a convivência entre torcedores e reforçar o engajamento com a competição. A ação acontece em outros 44 shoppings do grupo ALLOS – maior plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina. “Esta ativação explora o que há de melhor na mídia em shopping: a capacidade de gerar experiências para quem já está nesses ambientes e, ao mesmo tempo, atrair quem se reúne em torno de um interesse em comum, que neste caso é a paixão pela Copa do Mundo da FIFA 2026™”, explica Rafael Saito, diretor geral da helloo.

Serviço – Lounge Visa no Plaza Sul Shopping – Data: 15 de maio a 15 de junho – Endereço: Praça Leonor Kaupa, nº 100, Jardim da Saúde- Local: P1, em frente à Track&Field- Horário: mesmo horário de funcionamento do shopping- Entrada gratuita- Classificação: livre.