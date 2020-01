Loefgreen e Abraão de Moraes terão prioridade em programa de recapeamento da Prefeitura

O programa Asfalto Novo da Prefeitura criou uma expectativa na população de ver muitas vias da cidade recapeadas, sem buracos ou ondulações e melhor sinalizadas. Mas, muitos leitores apontaram que só foram escolhidas vias de maior visibilidade e não as que efetivamente estava em piores condições. Para esse último ano de mandato, entretanto, a Prefeitura garante que haverá melhoria nas condições de muitas vias – não só por conta do programa de recapeamento, mas também por conta da aceleração do tapa-buracos na cidade.

Em novembro, a Prefeitura listou mais de 170 vias ou trechos da cidade e 72 duas são consideradas prioritárias, ou seja, devem ter obras iniciadas e concluídas mais rapidamente. Vale lembrar, entretanto, que o período das chvuas pode atrasar as obras.

Para acelerar o programa de recapeamento, houve contratação de operação de crédito no valor de R$ 500 milhões para o financiamento do Programa de Recapeamento, que deve resultar na recuperação de 3,2 milhões de metros quadrados de vias públicas até o fim de 2020.

Na Subprefeitura de Vila Mariana, estão na lista de prioridades as ruas Topázio (entre as ruas do Paraíso e Paula Ney); Paula Ney (entre as ruas Dr. João Maia e da União), Loefgren (entre a Av. Dr. Ricardo Jafet e a Rua Domingos de Morais); e Av. Prof. Abraão de Morais (entre as ruas General Chagas Santos e Dom Bernardo Nogueira).

Também estão na lista as ruas Manoel da Nóbrega (entre a Rua Tutóia e a Praça Dia do Senhor); Av. Miruna (entre a Al. dos Jurupis e a Av. dos Bandeirantes); Rua Mauricio de Lacerda (entre as ruas Massaranduba e Palermo), Av. Senador Casimiro da Rocha (entre a Av. José Maria Whitaker e a Al. das Boninas), Rua Dona Brígida (entre a Rua da União e a Av. Lins de Vasconcelos), Rua Baltazar Lisboa (entre as ruas Dona Brígida e Limoeiro de Anadia)

No Jabaquara, estão na lista Av. Benigno Carrera (entre a Av. Santa Catarina e a Av. Rodrigues Montemor), Rua Conde Moreira Lima (entre a Rua Juan de La Cruz e a Rua Cidade de Bagdá), Rua Cidade de Bagdá (entre a Rua Conde Moreira Lima e Rua Genaro de Carvalho); e Rodovia dos Imigrantes (entre a Rua Fagundes Filho e a Rua Xavier Paes).

Também está na lista a Rua dos Tamoios, já na área da Subprefeitura de Santo Amaro, entre Washington Luís e General Pantaleão Teles).

“Parte das obras serão feitas no período noturno. Peço a paciência e a colaboração da população já que aguentar o barulho alguns dias é um problema melhor do que ter que bloquear diversas vias ao longo do dia”, comentou, na época da assinatura do financiamento, o prefeito Bruno Covas.

Concessionárias

Outra preocupação da Prefeitura está relacionada à comunicação com as concessionárias que realizam obras na cidade, como Comgás, Eletropaulo, empresas de telecomunicação etc.

Ainda no início de janeiro, A Sabesp e a Prefeitura assinaram um termo de cooperação para dar mais rapidez à execução de obras de água e esgoto no município e para aprimorar a reposição do asfalto nas vias que recebem esses trabalhos. O acordo prevê o

aperfeiçoamento da recomposição do pavimento de ruas e avenidas e a compatibilização do cronograma de obras da Companhia e de outras concessionárias que executam serviços em vias da cidade, além da própria administração municipal.

A Prefeitura vai informar à Sabesp, com seis meses de antecedência, a relação das vias incluídas no programa de pavimentação e reposição asfáltica.

A Sabesp, aliás, está também recapeando vias na região. Só na Vila Mariana, estão sendo pavimentados pela concessionária 11.928 m² de vias. A ação visa recompor os locais que receberam alguma intervenção em seu subsolo, seja galerias pluviais, rede de abastecimento de água ou esgotos.As ruas Aprígio Gonzaga, Panamericana, Samuel Porto, Massaranduba, Carneiro da Cunha e General Chagas Santos estão entre as vias onde a Sabesp está recuperando o asfalto após obras.

No ano passado, outras nove ruas da Subprefeitura Vila Mariana já haviam sido recapeadas por meio de uma parceria firmada no ano passado entre a Sabesp e a Secretaria Municipal das Subprefeituras, totalizando mais de 67 mil m² de vias. Entre elas, Padre Machado, Três de Maio, Neto de Araújo e a própria Rua Vergueiro, entre as ruas Dona Inácia Uchôa e Conceição Veloso.

A Prefeitura ainda garante que o novo programa de recapeamento será feito com asfalto de melhor qualidade e cuidados durante sua aplicação.