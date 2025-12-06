Linhas Verde e Prata aceitam cartão por aproximação

Os passageiros do Metrô agora podem pagar a tarifa diretamente em catracas exclusivas das estações, utilizando cartões físicos de débito e crédito com tecnologia de aproximação. A iniciativa faz parte de um novo projeto piloto, iniciado nesta segunda-feira (1), com duração inicial de seis meses e possibilidade de prorrogação, que busca avaliar a aceitação dos passageiros e ajustes que possam ser feitos.

O teste foi iniciado nas estações das linhas 1-Azul e 3-Vermelha e ao longo de dezembro será disponibilizado nas linhas 2-Verde e 15-Prata. Serão aceitos cartões Mastercard, Visa e Elo habilitados para pagamentos por aproximação.

Durante o período do piloto, será permitido o pagamento de uma passagem por cartão utilizado, sem considerar as regras de integração. Quem utilizar o cartão, só poderá voltar a passá-lo em uma catraca do Metrô após 30 minutos. Esse período poderá ser reduzido após a análise dos testes.

Cada estação terá ao menos um bloqueio (catraca) exclusivo para o pagamento com cartões de débito e crédito, não sendo aceito em um primeiro momento o uso de cartões virtuais em smartphones ou smartwatches. Esses bloqueios estarão sinalizados e as estações de maior movimento contarão com promotores identificados para orientar no uso dos cartões (confira na relação abaixo).

A novidade traz como principais benefícios aos passageiros a rapidez no embarque, já que o pagamento acontece em segundos; mais conveniência, uma vez que dispensa recargas e uso de dinheiro físico; integração com meios digitais, permitindo utilizar cartões cadastrados em carteiras eletrônicas ampliando o leque de opções ao passageiro e melhorando o fluxo nas estações.

Atualmente, o embarque pode ser realizado com cartões de transportes (Bilhete Único ou Top), ou bilhetes QRCode. Com essa novidade os principais benefícios para os usuários são agilidade no embarque – o pagamento acontece em segundos, apenas aproximando o cartão físico no validador – e a praticidade, dispensando a compra antecipada de bilhetes e ampliando as opções disponíveis.

A medida reforça o compromisso com a inovação e a melhoria contínua da experiência dos usuários, alinhando-se aos padrões digitais já adotados em grandes sistemas de transporte ao redor do mundo.

Confira abaixo a lista de estações que já aceitam o pagamento da tarifa por aproximação:

Linha 1-Azul: Tucuruvi (estação com orientadores), Parada Inglesa, Jardim São Paulo-Ayrton Senna, Santana, Carandiru, Portuguesa-Tietê (estação com orientadores), Armênia, Tiradentes, Luz, São Bento (estação com orientadores), Liberdade (estação com orientadores), São Joaquim, Vergueiro, Paraíso (estação com orientadores), Ana Rosa, Vila Mariana, Santa Cruz, Praça da Árvore, Saúde-Ultrafarma, São Judas, Conceição

Linha 3-Vermelha: Palmeiras-Barra Funda (estação com orientadores), Marechal Deodoro, Santa Cecília, República (estação com orientadores), Anhangabaú (estação com orientadores), Sé, Pedro II, Brás, Bresser-Mooca, Tatuapé (estação com orientadores), Carrão-Assaí Atacadista (estação com orientadores), Penha-Lojas Besni, Vila Matilde, Guilhermina-Esperança, Patriarca-Vila Ré, Artur Alvim, Corinthians-Itaquera

Início da aceitação no decorrer de dezembro:

Linha 2-Verde: Vila Madalena, Sumaré, Clínicas, Brigadeiro, Chácara Klabin, Santos-Imigrantes, Alto do Ipiranga, Sacomã, Tamanduateí, Vila Prudente

Linha 15-Prata: São Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolstói, Vila União, Jardim Planalto, Sapopemba, Fazenda da Juta, São Mateus, Jardim Colonial

Perguntas e respostas

Quais cartões de crédito e débito funcionam para pagamento por aproximação no Metrô de São Paulo? Inicialmente, são aceitos somente cartões físicos que funcionem por aproximação, das bandeiras Mastercard, Visa e Elo.

Deverei colocar a senha do meu cartão no bloqueio (catraca)? Não será preciso. Os cartões que têm a função de aproximação ativada não requerem a senha do cartão para uso nos bloqueios (catracas) do Metrô.

Posso passar meu cartão em qualquer bloqueio (catraca) das estações do Metrô? Não. Nesta fase do piloto, as estações contam com bloqueios exclusivos para o pagamento por aproximação. Eles estarão sinalizados para facilitar sua localização pelo passageiro.

É possível selecionar se vai cobrar no débito ou no crédito no momento do uso no bloqueio? Não. O bloqueio (catraca) cobrará na função definida pela sua instituição bancária.

Os cartões virtuais cadastrados nos celulares funcionam nos bloqueios? Nessa fase do piloto ainda não é possível o pagamento de passagem diretamente nos bloqueios com os cartões virtuais nos celulares, smartwatches, pulseiras e outros acessórios.

É possível fazer Integração com o uso do cartão de crédito ou débito? Não. Os usuários que precisam de integração entre o Metrô e os ônibus devem usar o cartão de transporte (Bilhete Único ou Top).

Quantas viagens posso pagar por aproximação, por vez, com o cartão de débito/crédito? Nesse momento, por se tratar se tratar de fase inicial do piloto, será possível passar o cartão 2 vezes com intervalo de 1 minuto entre as utilizações.

Depois será possível utilizar o mesmo cartão novamente após 30 minutos, desde que a transação anterior seja aprovada. Essa parametrização poderá ser alterada no decorrer do piloto, de acordo com os resultados de utilização obtidos.

Se tiver mais de um cartão bancário ou um cartão de Vale Transporte ou Cartão Cidadão na carteira, qual será debitado? É essencial tirar o cartão da bolsa ou carteira para evitar erro de leitura ou cobrança em cartão diverso do escolhido.

Se o cartão não passar, o que devo fazer? O usuário pode adquirir a passagem na bilheteria ou outros canais de venda disponíveis na estação e entrar em contato com o banco ou a administradora do cartão para ver por que não passou.

O pagamento por aproximação é seguro? O pagamento por aproximação é rápido, prático e seguro. É ideal para transações de baixo valor e situações que requerem uma velocidade de pagamento maior para diminuir filas.