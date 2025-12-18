Linhas do metrô passam a circular sem interrupção nas noites sábado

As quatro linhas operadas pelo Metrô vão passar a funcionar 24 horas aos sábados. A iniciativa será feita em regime experimental, sempre de sábado para domingo. A experiência vai seguir por todos os fins de semana até fevereiro de 2026. A primeira madrugada de operação 24 horas nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata registrou a entrada de 13,8 mil passageiros, entre 0h e 4h40, com a oferta de 66 viagens realizadas no período. A Linha 3-Vermelha registrou o maior movimento, com 7,5 mil embarques, seguida das linhas 2-Verde (3,8 mil) e 1-Azul (2,6 mil). Já a Linha 15-Prata – que teve operação atendida pelos ônibus gratuitos do sistema Paese, em razão de testes com trem da nova frota – não teve os dados de demanda computados nesta madrugada.

O objetivo é analisar a demanda potencial, a viabilidade técnica e operacional, bem como possíveis ajustes, para atender a uma antiga demanda de passageiros e turistas que apreciam as atrações da noite paulistana, bem como os trabalhadores de estabelecimentos que funcionam nesses horários.

A operação 24h vai permitir que os passageiros embarquem e desembarquem em todas as estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata ao longo da madrugada, sem a possibilidade de transferência para as demais linhas de metrô (operadas por concessionárias) e trem, que estarão fechadas.

Os trens irão circular da 0h às 4h40, com intervalos entre 20 e 30 minutos entre as composições, dependendo da necessidade. Excepcionalmente nos trechos da Linha 2-Verde entre as estações Vila Madalena e Clínicas e entre Sacomã e Vila Prudente, os trens vão operar por uma única via, nos dois sentidos (via singela). No restante da linha (Clínicas a Sacomã), bem como nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha, a operação será pelas duas vias de circulação.

Já na Linha 15-Prata, neste primeiro fim de semana o atendimento de madrugada será feito por ônibus gratuito do sistema PAESE, devido aos testes com o trem da nova frota. Após o teste, a oferta será avaliada e poderá ser redimensionada para a atender a demanda do horário nos fins de semanas seguintes.

Neste período de funcionamento durante a madrugada, as bilheterias não funcionarão e o passageiro que não conta com cartões Bilhete Único ou TOP poderá adquirir seus bilhetes pelas máquinas de autoatendimento, Carteira Google ou WhatsApp (11 3888-2200). Nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha, a entrada pode ser feita por meio de pagamento por aproximação, com cartões físicos de crédito e débito. Ao longo de dezembro essa opção será válida também nas linhas 2-Verde e 15-Prata.

Retomada pós pandemia

Duante a época mais restritiva da pandemia, a demanda de passageiros do chegou a cair 83% e vem sendo retomada gradativamente, chegando atualmente a 80% do contingente transportado antes de 2020 – cerca de 3 milhões de pessoas por dia. Desde então, a Companhia tem adotado estratégias operacionais em grandes eventos como o Carnaval, The Town, Lollapalloza, Só Track Boa, NFL, Cena 2K entre outros, para atrair novos passageiros para aproveitar a cidade com praticidade, economia e segurança.

Com essas iniciativas, além dos passageiros que utilizam o sistema para o trabalho, educação e saúde, o Metrô também busca conversar com quem ainda não usa o transporte no dia a dia, mostrando que o sistema é eficiente, seguro e preparado para grandes eventos. É uma oportunidade de educar e acolher novos passageiros em um contexto de lazer, entretenimento e cultura na cidade de São Paulo.