Metrô chegará ao Parque Ibirapuera

Finalmente, o Parque do Ibirapuera terá uma estação de metrô próxima! Atualmente, a estação mais próxima é a AACD Servidor, da Linha Lilás, a aproximadamente 1,1km de4 distância, enquanto a parada da linha Azul Ana Rosa fica a cerca de dois quilômetros do parque mais famoso da cidade.

Mas, calma, essa é uma proposta ainda distante. A estação fará parte da Linha 16 – Violeta, ainda muito distante de se tornar uma realidade.

No início de novembro, foi publicado pelo Governo do Estado o edital de chamamento público para a seleção da empresa responsável pela elaboração dos estudos de viabilidade para a estruturação para a implementação da Linha 16-Violeta.

O projeto, qualificado no Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP) em setembro, vai abarcar a construção, manutenção e operação do novo ramal de metrô. Serão elaborados estudos de viabilidade técnica, jurídica e econômico-financeira para a realização de uma parceria público-privada (PPP). As propostas foram submetidas até o dia 6 de novembro.

Os autorizados deverão elaborar e apresentar os projetos, levantamentos, investigações e estudos técnicos à SPI em 120 dias. No estudo deverão constar o inventário das condições existentes em engenharia, ambiental e desapropriação, bem como estimativa de investimentos (“CAPEX”), custos operacionais (“OPEX”), receitas não tarifárias potenciais e value for money.

A etapa seguinte do processo é a preparação da modelagem, seguida da realização das audiências e consultas públicas, publicação do edital e realização do leilão. As informações estão disponíveis no site da SPI.

A fase um da nova linha de metrô contará com 25 novas estações e ligará regiões como as Zonas Oeste e Leste da capital paulista.

O mapa apresentado pelo Governo de SP é referencial. Diante disso, os entes privados interessados em elaborar os estudos poderão apresentar traçados alternativos para a construção da linha.

Integrações

O ramal metroviário ajudará a melhorar a mobilidade dos usuários do transporte público e moradores da zona leste da capital, além de contribuir para a sustentabilidade ambiental, incentivando o uso de um transporte mais limpo, reduzindo a emissão de poluentes e melhorando a qualidade do ar na cidade.

A Linha 16 contará com oito integrações: Linha 1-Azul, na estação Ana Rosa; Linha 2-Verde, nas estações Ana Rosa e Anália Franco; Linha 4-Amarela, na estação Oscar Freire; Linha 10-Turquesa, na estação São Carlos; linha 14 Ônix na estação Santa Marcelina, linha 15 prata em Cidades Tiradentes e com a futura Linha 16-Celeste, na Estação Jardim Paulista; além da conexão com três terminais de ônibus.

Conhecida também como a “Linha dos Parques”, a nova ligação terá estações próximas aos parques do Ibirapuera, Aclimação e Independência, fortalecendo as atividades culturais e o lazer na capital. (leia mais abaixo).