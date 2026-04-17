Linha Verde vai conectar Sumaré, Av. Paulista, Vila Mariana e Penha

A tuneladora “Cora Coralina”, o popular Tatuzão, responsável pela escavação dos túneis da expansão da Linha 2-Verde do Metrô, rompeu a parede de concreto da futura Estação Aricanduva, na Zona Leste da Capital, na noite da segunda-feira (13). O avanço representa mais um marco importante na ampliação da linha, que levará o metrô a novas regiões e fortalecerá a integração com outros modais de transporte.

Até o momento, a máquina já escavou cerca de 630 metros de túneis desde a estação Penha, de onde partiu para escavar cerca de 3 km de túneis deste segundo trecho até o Complexo Rapadura. Com aproximadamente 100 metros de comprimento, 11,66 metros de diâmetro e pesando 2.700 toneladas, esta tuneladora permite escavações seguras em solos variados por meio do balanceamento da pressão do terreno.

1º trecho escavado

O Tatuzão concluiu, em 30 de maio de 2025, a escavação do primeiro trecho de ampliação da Linha 2‑Verde ao alcançar o VSE Falchi Gianini, último ponto antes da estação Vila Prudente.

A máquina percorreu um trajeto de 4,5 km, sendo 3,7 km de túneis escavados, retirando ao todo 394 mil m³ de solo e instalando 2.456 anéis de concreto ao longo dos túneis. Nesse percurso, estão em construção as estações Orfanato, Santa Clara, Anália Franco, Vila Formosa e o Complexo Rapadura, além de seus respectivos poços intermediários

Projeto diferenciado

A Estação Aricanduva apresenta características construtivas inéditas no trecho: é a única construída com seis poços secantes simultâneos, com profundidade entre 25 e 30 metros. Atualmente, o empreendimento registra 55% de execução, considerando projeto executivo, obras civis e sistemas. As estruturas de concreto do corpo da estação estão em execução, com 43% já concluídos.

Localizada na Avenida Aricanduva, em uma área de 11.788 m², a estação terá mais de 19.500 m² de área construída e foi projetada para atender, em média, 25.390 passageiros por dia. O espaço contará com 18 escadas rolantes e cinco elevadores, garantindo acessibilidade e fluidez no embarque e desembarque.

Durante as obras, já foram aplicados aproximadamente 35 mil m³ de concreto, de um total previsto de 42 mil m³, além de 8 mil toneladas de aço, de um total de 10 mil toneladas. Cerca de 140 mil m³ de solo já foram escavados. Atualmente, cerca de 360 trabalhadores atuam no canteiro, em dois turnos.

A passagem do Tatuzão pela Estação Aricanduva exige cuidados especiais. Cerca de 20 metros após a estação, a tuneladora seguirá em direção ao Córrego Aricanduva, passando a aproximadamente 10 metros do leito. Para garantir a segurança dessa etapa, foram realizados tratamentos de solo, além da instalação de Drenos Horizontais Profundos (DHPs) e poços de bombeamento submersos.

Também foi elaborado um Plano de Ação Emergencial (PAE), com protocolos específicos de segurança para trabalhadores e entorno, além de um plano de monitoramento permanente das redes existentes, como tubulações de esgoto da Sabesp e um gasoduto da Comgás, acompanhado em tempo real durante a escavação.

O projeto da estação também reforça seu papel urbano. Todas as salas técnicas serão enterradas, solução que otimiza o uso do espaço subterrâneo. A Estação Aricanduva já foi projetada para futura conexão com o BRT da Avenida Aricanduva, em desenvolvimento e implantação pela Prefeitura, formando um importante hub de mobilidade urbana, com travessia semaforizada de pedestres e integração direta com a praça de acesso.

Após a passagem pela Estação Aricanduva, os próximos marcos da expansão da Linha 2-Verde incluem a chegada da tuneladora às futuras estações Guilherme Giorgi e Santa Isabel, além da conclusão das escavações do túnel de via da Fase 1 no Complexo Rapadura, consolidando o avanço das obras no trecho leste da linha.para operar em modo UTO (Unattended Train Operation), totalmente automatizado, com sinalização CBTC. Cada composição tem capacidade para 616 passageiros, ar condicionado, cinco carros interligados, iluminação em LED, câmeras, sistemas de combate a incêndio e tração sobre pneus.

Um diferencial importante são as baterias embarcadas, que permitem ao trem percorrer até 8 km mesmo em caso de falta de energia.