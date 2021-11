Linha Rosa do metrô: só um projeto?

Que o metrô é o meio de transporte mais ágil e preferido pelo morador da capital paulista já se sabe. Sabe-se também que os planos e projetos demoram em demasia ou mesmo são completamente modificados ou abandonados, esquecidos em uma gaveta.

Agora, mais um projeto do metrô traz expectativa para moradores da zona sul paulista, com estações em bairros como Planalto Paulista, Água Funda, Cursino e Vila Morais. A Linha Rosa também se conectaria, de acordo com essas previsões iniciais, à linha 5 – Lilás, na estação Moema, e à linha 1 – Azul, na estação São Judas. Também teria conexões em outras linhas planejadas para um futuro ainda distante, como a linhas Celeste, 19, também em planejamento. Há inclusive estudos para formação de um “metroanel”, com a interligação entre as linhas Rosa, Verde, Lilás e a também futura linha violeta.

Um primeiro passo para a Linha 20 – Rosa já foi dado, mas não se sabe o que isso significa em termos de tempo, ou seja, não foram divulgadas previsões de quando seriam efetivamente iniciadas ou concluídas suas obras.

Por enquanto, foi publicada apenas a homologação do vencedor da licitação para contratar o Financial Advisory, que irá desenvolver os estudos do modelo econômico-financeiro e jurídico para a implantação da Linha 20-Rosa. Ela vai ligar a Lapa ao ABC Paulista, passando por São Bernardo do Campo e Santo André. O Consórcio Logit-QueirozMaluf-Almeida&Fleury-EGT foi selecionado e terá nove meses, a partir da assinatura do contrato, para elaborar os estudos.

Segundo o metrô, a ideia é que o projeto apresente soluções inovadoras, para atrair a participação de investidores na implantação da Linha 20-Rosa.

Isso passa pela proposição de alternativas de exploração comercial e imobiliária ao longo do trajeto da linha, das estações e dos pátios de estacionamento de trens e de manutenção.

Também abrange os aspectos jurídicos e legais, incluindo os processos de desapropriações de imóveis. Além de propor o modelo, os serviços do Financial Advisory também envolvem a prospecção de investidores (market souding).

Ou seja, em síntese, o governo do Estado acredita que parcerias de exploração comercial e com a iniciativa privada podem acelerar que esse projeto saia do papel.

Trajeto

A Linha 20-Rosa terá uma extensão de 31 km, com 25 estações e 2 pátios de manutenção, entre as estações Santa Marina e Santo André, passando também pelas regiões da Lapa, Pinheiros, Faria Lima, Rebouças, Moema, Cursino e São Bernardo do Campo, com conexão direta a diversas linhas de transporte sobre trilhos. Atualmente, o Metrô desenvolve o projeto funcional (primeiro projeto de uma linha) e estudos auxiliares, como Investigação Geotécnica e Sondagens.

O relatório anual do metrô aponta que a linha Rosa será implantada em duas etapas, Lapa – São Judas e São Judas – Prefeito Saladino (Santo André) da Linha 10-Turquesa da CPTM, sendo prioritário o Trecho Lapa – São Judas, O mesmo relatório aponta uma demanda estimada em mais de 1 milhão de passageiros por dia útil em 2039! E isso indicando apenas 17 estações por 15km, ou seja, não seria a extensão completa.