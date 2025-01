Linha Ouro tem primeiros testes

O primeiro trem da Linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo fez nesta segunda-feira (13) seu primeiro deslocamento, saindo do Pátio Água Espraiada e chegando na estação Washington Luís, na capital. A movimentação foi feita utilizando a energia das baterias do trem e cumpre uma etapa intermediária do processo de comissionamento da composição, essencial para garantir a segurança, atendimento aos protocolos técnicos e o funcionamento do sistema.

No trajeto de cerca de 1.200 metros, o trem transpôs uma altura de 15 metros para alcançar as vias da estação. Durante o deslocamento, foram verificadas condições técnicas como tração, freios, engates, suspensão e potência necessária para vencer a inclinação do trajeto, além de inspeções nas condições das vias e aparelhos de mudança de via (AMVs) do pátio.

Esse deslocamento do trem serviu para posicioná-lo em um local estratégico, possibilitando o início do comissionamento, com testes que incluem a primeira viagem pela futura via de operação comercial, entre as estações Washington Luís e Brooklin, que deve acontecer ainda no primeiro trimestre.

Tecnologia avançada

O trem da Linha 17-Ouro é projetado para operação totalmente automatizada (sistema UTO), conectado a tecnologia CBTC, que permite intervalos menores entre trens com maior eficiência e segurança. Composto por cinco carros e 60,8 metros de comprimento, o veículo tem capacidade para transportar 616 passageiros e conta com ar-condicionado, iluminação LED, áreas acessíveis e janelas panorâmicas.

Além disso, possui um sistema de baterias que permite movimentação autônoma de até 8 km, possibilitando chegar até a estação mais próxima em casos de falha no fornecimento de energia, proporcionando segurança adicional aos usuários.

Próximas etapas

Em paralelo aos preparativos do primeiro trem, a segunda composição da frota deve chegar ao Pátio Água Espraiada nos próximos dias para montagem e testes. Este trem chegou ao Brasil no fim de dezembro e aguarda a liberação aduaneira para ser transportada ao Pátio Água Espraiada em São Paulo.

A Linha 17-Ouro, que ligará o Aeroporto de Congonhas à Estação Morumbi da Linha 9-Esmeralda, com integração à Linha 5-Lilás, está em fase avançada de implantação. Com 6,7 km de extensão operacional em seu primeiro trecho, será uma conexão estratégica para a mobilidade urbana, beneficiando cerca de 100 mil passageiros por dia após sua conclusão, prevista para 2026.