Linha Ouro inicia operação em março, promete Governo

No primeiro semestre do ano que vem, a partir de março, começamos a fazer a operação assistida e, no segundo semestre, podemos iniciar a operação comercial para trazer mais conforto e mobilidade para os passageiros da zona sul da capital. Estamos avançando bem e com obras dentro do cronograma”. A promessa foi feita na última segunda, 29, pelo governador Tarcísio de Fretias, durante visita técnica às obras da futura Linha 1’7 – Ouro, em monotrilho, do metrô. A linha deveria ter ficado pronta há mais de dez anos, teve várias interrupções e mudanças de projeto e é vista com desconfiança, especialmente pelos moradores dos bairros ao redor das obras: Jardim Aeroporto, Jabaquara, Campo Belo…

O governador percorreu o túnel de interligação do aeroporto à estação Congonhas, já concluído, e visitou a estação Washington Luís, onde embarcou no trem e seguiu até a estação Vereador José Diniz. No local, vistoriou os sistemas em implantação, as portas de plataforma e os acabamentos em execução. As atividades em andamento na Linha 17-Ouro envolvem desde infraestrutura civil até sistemas de energia, telecomunicações, trens e equipamentos.

Entre as entregas já realizadas a partir da retomada das obras, há 20 meses, destacam-se o acabamento no túnel de ligação entre o aeroporto e a estação Congonhas; a instalação de passarelas metálicas nas estações Washington Luís, Campo Belo e Chucri Zaidan; e as coberturas metálicas nas estações Washington Luís, Brooklin Paulista, Vila Cordeiro e Chucri Zaidan.

Outras ações importantes foram a megaoperação de lançamento de uma viga-guia na via elevada sobre a via férrea da Via Mobilidade próximo à Ponte Estaiada; a recomposição de 4,6 km de viário de cada lado da Av. Jornalista Roberto Marinho executada pela Prefeitura-SP; bem como o avanço das obras no Pátio Água Espraiada, concluindo a fabricação e lançamento de 68 vigas pré-moldadas e concretagem de 135 vigas moldadas in loco, totalizando 203.

Congonhas

A Linha 17-Ouro terá 6,7 km de extensão e vai conectar o Aeroporto de Congonhas às linhas 5-Lilás e 9-Esmeralda da Via Mobilidade. A operação está prevista para 2026 e deve beneficiar cerca de 100 mil passageiros por dia. O projeto inclui oito estações com infraestrutura moderna, 14 trens com tecnologia de ponta, portas de plataforma, sistema de condução automática, integração com o transporte metropolitano e soluções sustentáveis como aquecedor solar e reaproveitamento de água da chuva.

As duas primeiras composições já chegaram ao Brasil e estão em fase de comissionamento na via elevada. Outras duas composições estão em trânsito para o Brasil e, as demais seguem em produção na China. Os novos trens são totalmente automatizados, operando no sistema UTO (Unattended Train Operation) e equipados com tecnologia CBTC (controle de trens baseado em telecomunicação).

Essa tecnologia reduz os intervalos entre as composições e aumenta a eficiência do transporte.

Uma das principais inovações é a sua autonomia para percorrer até 8km com suas próprias baterias em caso de queda de energia de alta tensão (tração). Com cinco carros e 60,8 metros de comprimento, cada trem terá capacidade para transportar até 616 passageiros, oferecendo conforto com ar-condicionado, iluminação LED e áreas acessíveis.

Sistemas de ponta

A implantação das portas de plataforma também está em andamento nas oito estações, com as estruturas metálicas visíveis em várias delas. A máquina de lavar trem e o para-choque já chegaram ao Brasil e aguardam desembaraço alfandegário. Já o novo veículo de manutenção de via, que chegou em abril, passa por processo de comissionamento.

Os sistemas de alimentação elétrica já foram energizados nas estações Vereador José Diniz e Campo Belo, e os testes de comissionamento seguem em andamento. O fornecimento e instalação de sistemas auxiliares, como ar-condicionado, iluminação e ventilação, também estão em execução.

Implantação de portas estão em andamento nas plataformas. Foto: Mônica Andrade/Governo do Estado de SP

Além disso, os sistemas de multimídia, monitoramento eletrônico, transmissão de dados, telecomunicações e controle de acesso começaram a ser implantados nas estações Aeroporto de Congonhas, Vereador José Diniz e Campo Belo e, em breve, chegarão às demais. Também está em curso a instalação de elevadores e escadas rolantes em todas as estações e no pátio.

As próximas etapas incluem a finalização das obras civis, testes de todos os sistemas, paisagismo e compensação ambiental. A conclusão da linha está prevista para 2026, beneficiando mais passageiros por dia com maior conforto, segurança e integração ao sistema metropolitano de transporte.