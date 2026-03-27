Linha Ouro inicia operação dia 31

A promessa de inaugurar a Linha 17 Ouro em Monotrilho em março de 2026 – depois de mais de 12 anos de atraso – deve ser efetivamente cumprida. A operação experimental começa na terça, dia 31 de março, das 10h às 15h, sem cobrança de bilhete, por enquanto.Excepcionalmente, nesta terça, por conta da cerimônia de inauguração, a Linha 17 vai abrir ao público das 16h às 20h.

O principal destaque da linha é a conexão do Aeroporto de Congonhas – o segundo mais movimentado do país – à malha metroviária. A ligação dos saguões do aeroporto à estação Congonhas será feita por um túnel.

A operação transitória deve se estender até o final de agosto.

Como será a parada

A nova Estação Aeroporto de Congonhas, da Linha 17-Ouro do Metrô, marca um avanço inédito na integração entre transporte sobre trilhos e aviação comercial em São Paulo. Construída na Avenida Washington Luís, a estação oferecerá um túnel exclusivo, gratuito e totalmente coberto, que levará o passageiro diretamente ao saguão do aeroporto — o segundo mais movimentado do país.

A estação já tem estruturadas suas áreas principais, como plataforma, mezaninos, acessos e circulações. A fase atual concentra os acabamentos finais, a integração dos sistemas operacionais e os testes dinâmicos que antecedem a operação assistida da Linha 17-Ouro, prevista para iniciar ainda neste mês.

O túnel é o grande diferencial do projeto. Construído sob a Avenida Washington Luís, ele garante um trajeto curto, seguro e acessível entre o monotrilho e o aeroporto, eliminando travessias externas e oferecendo praticidade tanto para passageiros aéreos quanto para trabalhadores do terminal.

A estação possui plataforma central de 60 metros, preparada para atender mais de 13 mil passageiros por dia, com potencial de crescimento ao longo dos anos. Seus acessos estão distribuídos entre a Avenida Washington Luís e a Rua Lourical, incluindo a entrada integrada diretamente ao edifício do aeroporto. Todos os espaços foram desenhados para garantir acessibilidade total, com elevadores, escadas rolantes, pisos táteis e bloqueios sinalizados.

Além da conexão com o transporte aéreo, a estação foi planejada para integrar diferentes modais urbanos. O entorno contará com baia de ônibus, ciclovia, paraciclos para 35 bicicletas e áreas organizadas para embarque e desembarque de veículos particulares.

Assim como as demais estações da Linha 17-Ouro, o projeto incorpora soluções sustentáveis, como ventilação e iluminação naturais nos ambientes públicos, captação de água pluvial para limpeza e irrigação e ampliação de áreas externas permeáveis, contribuindo para o conforto ambiental e a melhoria do espaço urbano.

Sobre a Linha 17-Ouro

A inauguração será do primeiro trecho da Linha 17-Ouro, já garantindo conexãodo Aeroporto de Congonhas à rede metroferroviária, beneficiando cerca de 100 mil passageiros por dia. Serão oito estações ao longo de 6,7 km, conectando o aeroporto às Linhas 5 Lilás e 9 Esmeralda e ampliando a integração entre modais na zona sul da capital.