Linha 6-Laranja recebe visitas: agende

A Prefeitura de São A Linha 6-Laranja de metrô, maior projeto de infraestrutura em andamento da América Latina, recebe visitas monitoradas neste segundo semestre de 2025. A iniciativa oferece a estudantes, moradores e população em geral a oportunidade de conhecer de perto o andamento das obras e entender o impacto da nova linha na transformação da cidade.

As visitas ocorrem no canteiro da futura Estação Santa Marina e têm duração aproximada de duas horas, incluindo apresentações e percurso técnico guiado.

A iniciativa busca fortalecer o relacionamento com a comunidade e reforçar o compromisso com a transparência do projeto. Além de contribuir para o desenvolvimento acadêmico — especialmente de estudantes —, as visitas também esclarecem à população como se dá a execução de uma obra de metrô e seus avanços. As visitas são destinadas a maiores de 18 anos, e realizadas em grupos de até 15 participantes.

Durante o trajeto, os visitantes são acompanhados por profissionais das áreas técnica, de segurança do trabalho e de comunicação da Concessionária Linha Uni. Para garantir a segurança de todos, é obrigatório o uso de calça comprida e camisa de manga longa. Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são fornecidos no local.

As visitas acontecem a cada 15 dias, geralmente no período da manhã, durante dias úteis e agendadas conforme a lista de espera.

Como se inscrever

Os interessados devem entrar em contato por um dos canais de atendimento disponíveis: por telefone, no 0800 580 3172; por formulário online, clicando aqui;

por e-mail, no atendimento@linhauni.com.br; ou ainda presencialmente nas Centrais de Relacionamento localizadas nos canteiros de obras de Higienópolis-Mackenzie e Brasilândia.

A principal forma de comunicação com os inscritos se dá por e-mail, por isso é fundamental preencher corretamente esse campo no momento da inscrição.

Todas as orientações detalhadas sobre a visita, incluindo data, horário e recomendações de segurança, serão enviadas por esse canal.

Desde o início do programa, em março de 2024, mais de 350 pessoas já participaram das visitas.

Sobre a Linha 6-Laranja

Com 15 km de extensão e 15 estações, a Linha 6-Laranja de metrô de São Paulo vai ligar o bairro da Brasilândia, na Zona Norte, à Estação São Joaquim, na região central da cidade, reduzindo a apenas 23 minutos um trajeto que hoje é feito de ônibus em cerca de uma hora e meia. A linha deverá transportar cerca de 630 mil passageiros por dia. Maior obra de infraestrutura em execução atualmente na América Latina, o empreendimento é uma parceria público-privada (PPP) do Governo do Estado de São Paulo com a Concessionária Linha Universidade. As obras estão em execução pela ACCIONA, atualmente com geração de mais de 10 mil empregos. Depois de finalizada, a linha será operada pela Concessionária por 19 anos. A Linha Uni possui as Certificações ISOs 9001, 14001, 37001 e 45001.