Linha 2 – Verde: tatuzão conclui nova etapa

O maior Tatuzão da América Latina chegou na noite desta quinta-feira (10) ao Poço Cestari, concluindo mais um trecho da construção dos túneis de ampliação da Linha 2-Verde do Metrô. No percurso, foram escavados cerca de 250 metros, com 26 mil m³ de terra, e 162 anéis de concreto instalados desde o Poço Capitão, onde a tuneladora iniciou esta etapa em 26 de setembro.

A próxima etapa consiste em arrastar a máquina para a próxima parede do poço, onde a escavação será retomada com destino à futura estação Santa Clara. O último destino desta é o poço Falchi Gianini – que fica pouco antes da estação Vila Prudente (já em operação) -, passando também pelo Poço Madrid e a estação Orfanato, concluindo um trajeto de 4,5 km de extensão, com 3,7 km de túneis construídos (os demais 800 metros compreendem as estações e poços).

Depois que finalizar este trecho, a tuneladora será desmontada e remontada no canteiro de obras da estação Penha, para escavar no sentido do Complexo Rapadura, concluindo todo o túnel da ampliação da Linha 2-Verde.

Desde o início da escavação no canteiro do Complexo Rapadura, o tatuzão percorreu 2,3 km, retirando 192 mil m³ de terra e posicionando 1.199 anéis de concreto em 1,8 km de túneis. Com investimento de R$ 15 bilhões do Governo do Estado, a obra vai expandir a Linha 2-Verde da Vila Prudente até a Penha, na Linha 3-Vermelha.

Maior tuneladora da América Latina

Batizada de “Cora Coralina”, a tuneladora Shield conta com uma roda de corte de 11,66 metros de diâmetro – a maior do tipo em operação na América Latina – e capacidade para escavar e revestir até 15 metros por dia. Ao todo, até 150 pessoas trabalham diretamente em sua operação, que ocorre em três turnos diários, envolvendo engenheiros, mecânicos, técnicos e eletricistas, por exemplo.

Dentre essas 150 pessoas, uma delas é a primeira mulher da América Latina que vai operar um tatuzão. Sherry Romanholi, engenheira que atua na obra e está concluindo a formação para a operação da tuneladora. Saiba mais aqui.

A máquina tem cerca de 100 metros de comprimento e 500 toneladas para escavar e revestir com anéis de concreto a extensão de 8,4 km de túneis projetados. Essa estrutura é composta também pelo chamado “backup”, que é a estrutura de apoio do Tatuzão, composta por esteiras para retirada de terra, câmara hiperbárica, sistema de ventilação e estrutura para a colocação das aduelas de concreto que revestem o túnel, entre outros acessórios.

Expansão da Linha 2-Verde

A ampliação da linha 2-Verde ocorre entre a Vila Prudente e a Penha. Serão 8,3 km de vias e oito novas estações, cruzando a zona leste de São Paulo.

Quando pronto, o novo trecho vai agilizar o trajeto dos moradores da região leste e facilitar a chegada às demais regiões de São Paulo, além de redistribuir a demanda de passageiros nas demais linhas de metrô e trem, trazendo mais conforto às pessoas.

A conexão com a Linha 3-Vermelha vai beneficiar 1,2 milhão de pessoas diariamente e a conexão com a Linha 3-Vermelha ajudará a diminuir os tempos de trajeto da população da zona leste e redistribuir o fluxo de passageiros de toda a rede sobre trilhos.